【保值時尚品牌】新冠肺炎在全球肆弱將近一整年，無論是民生，還是經濟，都大受影響，但不少時尚品牌，像是Chanel，不減價，還多次逆市加價，到底時尚品牌是否如此保值？ 市場研究機構Interbrand最近便公布了「2020年全球最具價值品牌」，看看有哪些時尚品牌入選頭50位。

全球具指標性的市場研究機構Interbrand每年年底都會發布「全球最有價值品牌排行榜」2020年的報告也剛出爐了，頭3位均由資訊科技品牌：Apple、Amazon與Google奪得。

然而，對女生來說，時尚品牌才是最吸引，一來是評估品牌的保值度，在時尚與經濟學取平衡，才是小資女購物之道，而打入「全球最有價值品牌排行榜」頭50位的時尚品牌，共有8個，到底花落誰家？

▼▼▼按圖看Interbrand「2020年全球最具價值時尚品牌」第4位至第8位▼▼▼

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快時尚品牌曾經在市場非常流行，像是兩大巨頭Zara及H&M曾經也在頭30位內，但在疫情受創下，不少快時尚品牌結業、破產，像是Zara曾在6月宣佈全球將關閉1,200家實體店；H&M也計畫2021年關閉250家門市。到底哪個品牌在疫情下，可以打敗多個一線品牌，成為時尚界第一？

▼▼▼按圖看Interbrand「2020年全球最具價值時尚品牌」第位1至第3位▼▼▼

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（資料來源：Interbrand）

▼▼▼同場加映；除了全球保值品牌受關注，哪些女裝單品最受歡迎？按圖看Lyst「2020年第3季最受歡迎的女裝單品」第4位至第10位，價格公開，第1至3位即看===>（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看看第4至10位2020年十大保值銀包品牌排行榜，第1至3位即看===>（延伸閱讀）▼▼▼