【Black Friday2020｜黑色星期五｜減價優惠】Chloé、Givenchy、Loewe等多個品牌均在各大網購平台進行減價，除手袋以外、小白鞋、太陽眼鏡等亦有減價。為方便讀者，編輯「按品牌」精選必睇10大，Bottega Veneta（BV）的大熱手袋款也減價？

名牌大熱手袋也減價？精選10大不可錯過品牌

BLACK FRIDAY（黑色星期五）多個品牌如Chloé、Givenchy、Loewe等在24S、Selfridges等網購平台，正進行減價。Bottega Veneta（BV）連大熱手袋「雲朵包」也加入減價行列，絕無欺場。01女生編輯精選10大品牌必睇（排名不分先後），手袋低至4百便可入手，相當抵玩。

▼▼▼BLACK FRIDAY優惠2020｜10大必睇品牌（第1至第5個）｜Loewe、Chloé等5大名牌手袋減價▼▼▼

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▼▼▼BLACK FRIDAY優惠2020｜10大必睇品牌（第6至第10個）｜小資品牌低至4百？▼▼▼

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