又到聖誕，年末將至。辛苦工作了一年後，不如就入手一個名牌手袋來獎勵自己！Chanel、LV、Gucci、Chloe及Fendi等名牌包款琳瑯滿目，各有千秋，有哪些「入門級」手袋值得入手？又有哪些手袋款式適合秋冬季節的配搭？快來將它們加入你的願望清單吧！

LV Monogram竟然5千多即可入手？（LV）

一萬元以下之選

許多預算有限的小資女孩們抵擋不住名牌手袋的誘惑，想要以超值價格購入心儀的手袋，除了注重手袋的外觀之外，功能性也至關重要！許多炙手可熱的的名牌，如今推出的袋款都低於1萬元港幣，預算有限的小資女不容錯過！

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兩萬元以下之選

不少女生願意多花一些金錢來買入自己的「心頭好」，不少入門級名牌手袋價錢尚算親民，不僅外觀時尚又大氣，而且質量超高，優雅又隨興的風格讓人百看不膩，絕對是2020年聖誕及秋冬季必買的手袋！

GUCCI經典印花設計就連IU也愛不釋手呢！（dlwlrma@IG）

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