梨型身材3大穿搭地雷　這種高腰闊褲反顯胖　裙子黃金長度修長腿

不少女生都屬於亞洲女性常見的梨型身材，上身纖幼穿細碼，下身卻因臀部太大而要挑大碼，令人非常困擾。難以減走的下圍唯有靠穿搭技巧補救，只要避開3大地雷，梨型身材的女生也能打造出完美曲線。

台灣YouTuber 福爾思庭同樣深受梨型身材的困擾，她整合出3大穿搭地雷與改善技巧，教大家靠穿搭將身型「隱惡揚善」。（IG@robertzona）

梨型身材肩膀較窄，下圍較寬，對比下腰部會比較細，所以上身看起來很瘦，下身贅肉卻成為穿搭難題。台灣YouTuber福爾思庭同樣深受梨型身材的困擾，她整合出3大穿搭地雷與改善技巧，教大家如何穿將身型「隱惡揚善」。

地雷1／連身裙：避開無剪裁設計 展現腰細的優點

選擇質料較厚實，而且擁有修腰設計的連身裙便能直接修飾身型。(YouTube@福爾思庭)

梨型身材最忌諱沒有腰線的剪裁，充滿垂墜感、質料偏薄與棉麻質地更是大地雷，穿上後細腰變成水桶腰，失去曲線，盆骨更會突出來卡着連身裙，整體感覺顯胖顯老。相反，下身呈傘狀的連身裙，便能有效遮蓋寬厚的盆骨與大腿贅肉，而遮掩大腿3分之1位置的裙長就是黃金顯瘦長度，這個長度會讓雙腿於視覺上變得更修長。另外，選擇燈心絨、皮革等質料較厚實，且擁有腰身設計的連身裙亦能直接修飾身型，當腰圍收細，自然顯豐滿。

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地雷2／闊腳褲：高腰與雪紡更顯胖

高腰設計雖然有效拉長身型比例，但花苞式的設計卻會遮掩腰線，令身材失去線條，是梨型身材的一大地雷。(YouTube@福爾思庭)

闊腳褲予人感覺時尚隨性，是近年流行的穿搭之一，配襯得宜更能顯高顯瘦。不過，高腰與雪紡質地的設計容易顯胖，更是梨型身材的災難。雪紡質地雖然舒適透氣，但那闊而軟身的質料卻會暴露了下圍大的缺點。所以，梨型身材的女生要選擇能營造出立體線條感的挺身質料，有效遮蓋贅肉。另外，高腰設計雖然有效拉長身型比例，但花苞式的設計卻會遮掩了梨型身材最引以自豪的腰線，令身材失去線條，同樣是梨型身材的一大穿搭地雷。

▼▼▼軟身的雪紡質料暴露下圍缺點，按圖看女星如何以闊腳褲穿搭顯瘦▼▼▼

地雷3／衣服顏色與剪裁：上衣單調；下身吸睛會突顯上窄下寬的缺點

梨型身材上窄下闊，淺色上衣能平衡身型比例。(YouTube@福爾思庭)

梨型身材肩膀較窄，容易予人一種弱不禁風的感覺，難以展現出強大的氣場，所以不妨運用穿搭的顏色，把吸晴的配襯集中於上身，下身則保持低調，巧妙地轉移視線，遮掩盆骨位置，例如上衣淺色下身深色，可令上身更飽滿；或選擇肩線明顯的西裝褸與挺身的皮褸，能加寬單薄的肩膀，調整比例，把重量放在上半身，平衡原本上窄下寬的問題，提升穿搭的質感。

▼▼▼梨型身材肩膀較窄，容易予人一種弱不禁風的感覺，不妨參考女星如何以穿搭增加氣場▼▼▼

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