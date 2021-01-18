近日寒流來襲，氣溫急降，不少人開始穿上厚重的羽絨外套，而頸巾更是必備的禦寒衣物，除了保暖之外，還有裝飾配搭的作用。頸巾不同於衣服可以天天洗，很多人都會穿戴多次，甚至整個冬天從不清洗，但原來頸巾不清洗的話，細菌量卻是高得驚人!

不少人都喜歡在冬天圍上頸巾保暖，但卻暗藏健康隱憂？（lalalalisa_m@IG）

頸巾戴上時很接近口鼻，經常都會接觸到呼吸時噴出來的氣息和液體。頸巾上容易沾上汗水、口水和皮膚角質等，加上街上的塵埃、污染物等，很容易變成細菌繁殖的溫床。韓國媒體KBS就曾經進行過細菌測試，發現頸巾和帽子，最容易出現會導致皮膚與呼吸疾病的金黃色葡萄球菌，細菌的數量甚至比垃圾桶還要高4倍之多，結果十分嚇人!雖然結果只供參考，但疫情之下，更要多加留意衣物衛生，頸巾也要定期清潔。

頸巾不清洗的話，細菌量可比垃圾桶高4倍！ （KBS News截圖）

頸巾不能日日洗 ?但至少要OO清洗一次

韓國的京仁教育大學生活教育科教授李允情，就建議頸巾最好使用溫水加中性的洗滌劑手洗，清洗的頻率至少一星期一次，平常使用後最好放置在通風的地方，避免讓細菌有繁殖的機會。不過頸巾質地各有不同，每條頸巾都會有洗衣標籤，最好就是遵從標籤上的指引進行清洗，頸巾的壽命才會更加長久，用錯方清法還會毀掉頸巾呢！

專家表示經常佩戴的頸巾是細菌的潛在溫床，因此至少一周要清洗一次。（unsplash@danielcgold）

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資料來源：KBS News