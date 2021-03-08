撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-08 15:42

【婦女節｜瑜伽服減價】38婦女節許多網購平台都推出限時快閃優惠，加上健身室重開，是時候重拾運動的動力，而增加女生動力來源其中便是1套好看的服裝，adidas、Nike與My Dress正正都在網上進行減價優惠，Sport Bra、運動褲低至$130。

在38婦女節期間，adidas、Nike與My Dress都在網上進行減價優惠（adidas）

38婦女節運動服網購減價：實用、性感有選擇

正值38婦女節，adidas由即日（3月8）起到11日，推出限時4天折扣優惠，當中波鞋、服裝也有減價推出，而最值得入手更是運動、瑜伽服，全因大眾可接受的黑白色、深色系列也在其中，不是只有奇怪色的減價款，低至$130，而且購買3或5件以上享有更多折上折優惠，適合一次掃貨，又與朋友夾單最划算。

▼▼▼adidas推出限時4天折扣優惠，按圖即看有哪些減價款，與折上折優惠▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

平實、經典款式可選adidas，相反 Nike減價款大推近期流行的柔和粉色、極簡設計，猶如運動不只有強悍一面，更有像瑜伽文靜、優雅，適合一班玩瑜伽、空中瑜伽與皮拉提斯等運動的女生；另外，如果你是愛小性感的女生，My Dress上有不同台灣品牌，她們的設計都以小性感為主，運用布帶、網紗等元素，凸顯女性美；加上運動風盛行，把Sport Bra運用在穿搭中也是不錯的配搭，一物多用。

▼▼▼Nike與My Dress運動服設計大有不同，Nike更送Logo 布袋，按圖即看更多優惠▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

▼▼▼同場加映：日本風水師李家幽竹分享了銀包催旺桃花與財運的小技巧，01女生精選了各大名牌銀包款式並整合最新定價，包括Hermès、Chanel、Louis Vuitton（LV），大家可按需求、喜好選擇，按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映：陳瀅（Jeannie）是圈中著名的微胖女生，但憑顯瘦的穿搭術，站在Anjaylia陳嘉寳、何雁詩等好友旁也不覺太大差別；陳瀅除了穿搭有法，她的手袋收藏同樣吸睛，按圖即看哪款旅行都帶埋？（延伸閱讀）▼▼▼