夏日曬黑後必學4套顯白色彩搭配　蜜桃粉+米白穿搭穿出肌膚紅潤感

夏天最惱人的課題，絕對是「防曬美白」莫屬，總是擔心被太陽曬黑，使肌膚看起來暗沈蠟黃，不僅拍照沒精神之外，還會覺得氣色顯得不夠好，雖然美白很重要，不過其實衣服的色系挑選也不能忽視，不小心穿錯配色，更容易使膚色看起來髒髒的，所以「穿對顏色」讓你快速白三階！



喜歡關注日系時尚的大家，是不是都覺得日本女生造型向來乾淨又具質感，而且皮膚都呈現光亮透白感，想知道其中有哪些秘訣嗎？本篇幫大家整理 4 套「顯白配色」，從柔和到清新色調一次總整理，簡單好駕馭，同時提亮膚色、視覺降溫，還可打造完美氣色與注目亮眼的夏日風格。

4套美白穿搭配色，日本女生保持乾淨有質感造型的秘訣，幫你打造亮眼造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4套夏日簡單顯白亮眼的配色（01製圖）

+ 7

1. 檸檬黃+淺藍

想讓膚色自然透亮又健康，那麼可以先從「檸檬黃」開始嘗試，比起鮮豔的亮黃，檸檬黃則顯得柔和許多，略帶輕透奶油的色調，有效提亮偏黃或偏暗的肌膚，快速打造一股光亮感，以檸檬黃上衣 + 淺藍色長褲，營造清新十足視覺層次，營造陽光女孩的好感氛圍。

2. 蜜桃粉+米白

粉嫩色系向來是使膚質白皙的秘密武器，尤其是「蜜桃粉」，帶點溫柔透明的粉色調，適用任何膚色之外，還能製造自然的紅潤感，以蜜桃粉色單品為主角，將它放在下半身，能轉換幾分輕甜個性，上衣選搭米白背心、TEE，再融入蕾絲細節，展現可愛兼具的日系女孩氣息。

3. 天空藍+灰

給人舒適療癒感的「天空藍」，非常適合在夏季使用，能點綴出宛如藍天白雲般的穿搭好心情，天空藍也相當襯膚色，瞬間為肌膚打上一層輕盈光亮度，混搭有著同樣色調氛圍的灰色，以天空藍上衣疊搭，加上洋裝或牛仔褲，整體更有協調感，展現日雜風的顯白造型。

同場加映：打造清爽造型必學4套「水藍色」穿搭示範 輕鬆混搭出小清新風（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

4. 草綠+棕

許多人不敢嘗試的綠色，其實可以利用「草綠」來增加夏日氣息，看起來相當清涼的「薄荷綠」，首先融入棕色長褲為衣著組合，傳達中性男孩風的街頭樣貌，運用大地色來增加顯白肌膚，如果想讓整體色調更乾淨俐落，也可改搭卡其長褲，不論是日常通勤或出遊，讓你怎麼搭都不出錯！

穿對顏色輕鬆顯現白皙肌膚

以上 4 套顯白配色靈感，大家也掌握其中秘訣嗎？不管是白皙或健康膚色，其實都能透過不同配色組合，讓造型顯白且更清爽，一起在夏季打造令人稱羨的白皙透亮好膚質。

同場加映：2025夏日流行「4大穿搭元素」穿搭範本 花卉圖案日韓至潮必穿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】