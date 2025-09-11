Egen、Teto風是甚麼？荷爾蒙風穿搭要點、穿搭必備元素全解碼

【時尚解碼/荷爾蒙風格】即將步入初秋，跟隨其後的是服飾穿搭亦要準備換季！無論你想入手新服飾，或想轉換新風格的話，不妨參考近期的穿搭趨勢「荷爾蒙風格Hormone Style 」，以人體荷爾蒙為靈感，從穿搭妝容中表達個性風格。



時尚趨勢日新月異，衍生出不同的術語，如早年流行色彩的多巴胺，其後回到舒適的美德拉、靜奢和老錢風等，亦有優雅的芭蕾舞風和Blokette，風格多樣令人快要分不清！「01女生」將逐一拆解這些流行的時尚術語！

荷爾蒙風格穿搭｜Teto風穿搭重點

想表現硬朗且中性的Teto風格，穿搭重點在於「簡單」、「中性」與「舒適生活感」，低調展現個性。想表現這些重點可以挑選中性或男性廓形單品，可以選擇率性穿搭、Oversized穿搭與簡約慵懶等，以質感取代堆疊，展現不喜歡麻煩、直接與強韌的氣場個性。

Teto女必備穿搭元素：寬鬆版型單品

提到舒適感，寬鬆版型單品可以說是不可或缺，例如寬版西裝外套、襯衫、工裝、風衣等，既有生活感同時不會過於正式。想展現品味的話，挑選服飾時則要注意質感與廓形，唯過於寬鬆亦會影響時尚度，可以先從基礎單品混搭設計師品牌單品開始嘗試。

Teto女必備穿搭元素：寬鬆版型單品 (IG@xeesoxee)

Teto女必備穿搭元素：中性色調單品

無論想展現整體穿搭統一度，或是擔心色彩過於複雜會無法表現俐落感覺，不妨選擇中性色調單品，強調搭配的自然感，例如黑、白、灰、深藍、卡其等基礎配色，輕鬆營造出簡潔、高級且百搭的造型。

Teto女必備穿搭元素：中性色調單品(imwinter)

Teto女必備穿搭元素：視覺感強烈單品

如果你自問是強勢性格，想透過穿搭展現自己外向的個性，十分推薦選用些明顯且獨特的元素，例如設計感強烈的上衣、合身背心、動物紋等視覺感強的單品。

Teto女必備穿搭元素：視覺感強烈單品 (IG@jennierubyjane)

荷爾蒙風格穿搭｜Egen風穿搭重點

Egen風格主要以優雅、浪漫氛圍為主，穿搭重點在於「甜美」、「溫柔」以及展現女性魅力。想展現柔美感的話，可以選擇日系文青、法式優雅等風格，配合粉彩色系和低飽和度的色彩，例如粉紅色、米色、淺藍、淡紫等，營造女人味。

Egen女必備穿搭元素：柔美材質

要展現無辜感，擄獲人心的柔美造型，十分建議選擇具有柔軟觸感、飄逸感以及具良好垂墜感的材質，例如雪紡、絲綢、蕾絲、棉麻、針織等，唯穿搭時要記緊修飾身形，打造寬鬆但不臃腫造型。

Egen女必備穿搭元素：柔美材質 (IG@sooyaaa__)

Egen女必備穿搭元素：浪漫元素細節

除了材質，細節元素亦可以增強女人味，例如蝴蝶結、刺繡、荷葉邊或褶皺的設計，以呼應整體風格，增添細膩感。

Egen女必備穿搭元素：浪漫元素細節 (IG@for_everyoung10)

Egen女必備穿搭元素：拉長視覺比例單品

打造更修長的身材比例亦是能夠發揮女性魅力的重要一環，例如長裙、傘裙、中高跟鞋或落肩設計等單品，更可以拉長視覺比例拉長腿部線條。