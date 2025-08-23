荷爾蒙風格妝容是甚麼？輕鬆打造Egen女、Teto女的命定色調／妝容

【荷爾蒙風格/美容情報】自Y2K熱潮興起後，美妝界亦掀起不少美妝潮流，由自然水光肌、氛圍感妝容、歐若風妝容到檸檬黃熱潮，近期最新的妝容趨勢莫過於「荷爾蒙風格Hormone Style 」！它既是韓國Z世代最新潮語，同樣亦是一款媲美MBTI 熱潮的人格測試，它是由人體荷爾蒙為靈感衍生而成，從人格特質、妝容到時裝穿搭都有。



美妝護膚資訊萬變，想跟貼最新的美容情報的話，「01女生」將化身為美妝情報專員，為大家收集一系列最新【美容情報】：由星級美妝資訊、星級護膚秘訣，到新品速遞全都有！開箱分享之餘，亦會分析時下流行的美妝技巧，一同踏上「從漂到亮」Be Beauty 的旅程，由內到外打造【Gentle Women】！

►►►春夏彩妝趨勢｜IU、張員瑛都這樣化！4點化出日韓大熱透明感妝容 ►►►aespa、TWICE亦這樣化！夏日妝容星級重點攻略：自然妝感繼續大熱

►►►甚麼是「歐若風」妝容？拆解4大關鍵：易駕馭、輕鬆跟上韓妝潮流

Egen女、Teto女星級代表

「荷爾蒙風格Hormone Style 」掀起熱潮後，韓國KOL與明星藝人都紛紛參與＃Teto女挑戰，透過幽默短片詮釋不同的性格面向，韓國網民亦從中票選出具有「Egen」、「Teto」氣場的明星代表。

Egen女代表：IU、孫藝珍、朴寶英、Rose、高允貞

情感豐沛、溫柔且細膩的「Egen女」，她們溫暖又堅韌，既不喧嘩也不搶風頭， 是團體裡的「溫暖靠山」。被票選的代表普遍具有療癒力滿分的笑容，加上短下巴和童顏感。

Teto女代表：安俞真、Jennie、華沙、韓韶禧

普遍被指具有「Teto」氣場的女明星，她們除了擁有典型高冷、帥氣的「Teto」外形，亦具有個性鮮明的女性魅力，例如率性、自然的舉止與發言，被票選的代表亦具有長中庭、重視眼妝等共通點。

Teto女的命定色調、妝容

如果想加強當刻的「Egen」或「Teto」氣質，不妨從顏色與妝容上著手，自信、率性的「Teto」十分合適對比強烈的顏色，無論是金屬色系、大地色、深裸色調都能輕鬆駕馭。

Teto女命定妝容：立體底妝

立體與線條感是成為「Teto女」的關鍵，十分建議選用銳利眉妝，配以強調輪廓的底妝，打造個性霸氣感。

Teto女命定妝容：深邃眼妝/煙燻妝容

想加強自己的「Teto」感，不妨讓眼神變得銳利、霸氣，可以嘗試上揚的貓眼線或濃黑眼線，想更具層次感，煙燻眼妝亦可以疊加金屬、灰色眼影，營造出冷酷感。

Teto女命定妝容：性感啞緻唇妝

除了立體修容，霧面紅唇或冷調唇色亦是不可或缺的，例如紅棕、莓果或深裸色調展現強勢感。

Teto女命定妝容：性感啞緻唇妝 (IG@jennierubyjane)

Egen女的命定色調、妝容

充滿親和力的「Egen女」，十分適合柔和色調與低調淡妝，例如奶茶色、玫瑰粉、珊瑚橘等。原生感以及少女感是成為「Egen女」的關鍵，打造親和且自然的感覺。

Egen女命定妝容：自然水光肌

要打造若有似無的原生好膚質，只需重點遮瑕，避免展現厚重或粉感，建議選擇清薄輕透的粉底液或氣墊，展現妝感乾淨的好氣息。

Egen女命定妝容：柔和色調眼妝

要打造溫柔感，則要強調整體妝容的氛圍感，關鍵在於色調統一，可以利用柔和色調打造自然層次。眼妝建議使用溫柔粉色的眼影、棕色眼線以及捲翹眼睫毛，展現出自然的靈動感。

Egen女命定妝容：氛圍感胭脂

想一次過完成臉部修飾、提升氣色的話，氛圍感胭脂是個不錯的化妝技巧，能夠展現妝容的整體協調性。建議選擇裸粉或淡橘色腮紅，暈染範圍可以稍大一點，打造自然微醺感或「男友感胭脂」，從而增加整體的少女感。

Egen女命定妝容：無邊界感唇妝

比起強調線條感的唇妝，近年大熱的水嫩嘟嘟唇、花瓣唇或咬唇妝都十分適合「Egen女」，無邊界感的唇妝能夠打造出偽素顏與無辜感。大家可以選擇豆沙粉、珊瑚紅、乾燥玫瑰等溫柔色調，或冷色調的唇釉、唇蜜，或以唇膏疊加透明唇油，呈現溫柔可親的氣質。