黃金金飾推薦｜卡通人物串飾成大熱：chiikawa、Sanrio金粒串飾

【黃金金飾推薦/金粒串飾推薦2025】近年卡通風潮可以說是全方位入侵生活，除了手袋玩具，就連化妝品與配飾亦充滿童趣氣息。有別於傳統的金飾，新式黃金串飾或金飾更別緻可愛，特別是卡通人物造型的，既能保值同時又能展露喜好，無論是自用，送贈為生日、入伙或婚嫁禮物都相當體面。



黃金金飾推薦：周大福 chiikawa 兔兔999足金工藝精品串飾 HK$2,100

數到近年大熱的卡通角色，chiikawa 絕對佔一席地，可以說是迷倒了男女老幼！如果想chiikawa 迷，想無時無刻地欣賞到小可愛們，這款chiikawa 999足金系列絕對不容錯過，可愛的兔子頭呆萌的看著你，讓治癒能量擁抱生活！

黃金金飾推薦：周生生 Sanrio characters 「Kuromi」足金串飾 HK$2,390

Sanrio 近期密密推出新品，適逢My Melody 50週年及Kuromi 20週年，周生生推出十分具收藏價值的「閨蜜」款式，雙方的頭上特別加入對方標誌元素的彩繪塗層蝴蝶結頭飾，這款重約1.08克足金串飾，戴上黑色蝴蝶結的Kuromi更顯乖萌可愛，無論送予閨蜜好友或自用收藏，都相當合適。

黃金金飾推薦：六福珠寶 輕鬆小熊™ 櫻花黃金串飾

陪伴不少Y世代、GENZ成長，休閒又可愛的鬆弛熊重新活躍，今次鬆弛熊化身成不同串飾形態登陸六福珠寶。系列更融入福字、算盤；狀元筆等吉祥元素，為生活增添好運！這款重0.93克的黃金串飾，鬆弛熊把一朵粉紅櫻花抱在懷中，充滿甜蜜與可愛感，讓人聯想起春日落櫻繽紛，絢爛嫣然的情景。

黃金金飾推薦：謝瑞麟 SNOOPY 999足金串飾 HK$2,280

史努比迷絕不能錯過！除了 Snoopy外，花生漫畫中有好多經典的角色：單純善良的主人 Charlie Brown、常常捉弄別人的Lucy、跟在Snoopy身邊形影不離的 Woodstock等等。這款Woodstock安坐於星形中，串飾僅有3.6mm，可以說是偏好低調的不二之選。

黃金金飾推薦：景福珠寶 足金骰子手繩

如果想送給小孩子當足月禮物，或是慶祝朋友生日，又不知道應該選擇什麼卡通的話，不妨送上他的生肖動物吧！這款足金骰子上刻著小豬的模樣，能夠讓佩戴者增添獲得吉祥「天意」的意味。

黃金金飾推薦：福滿臨珠寶 3D硬金卡通草莓吊墜 HK$1,270

這款卡通草莓吊墜源用了古法工藝，以古法珍金配合傳統祥瑞文化元素，飽含吉祥好運、招財納福的美好寓意。