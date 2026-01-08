秋冬必備棕色波鞋推薦　明星同款休閒百搭有質感　穿出低調奢華

近年來「棕色球鞋」在歐美街拍中持續攻佔版面，深淺不一的棕調成為時尚人士新的低調奢感密碼。相比白鞋的清爽明亮與黑鞋的俐落沉穩，棕色球鞋多了一層自然溫度。



因此許多品牌紛紛推出焦糖棕、可可棕與灰棕等延伸色調，從復古薄底跑鞋到極簡休閒鞋都能見到棕色的影子！

6雙棕色好鞋推薦（01製圖）

6款棕色球鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. PUMA Speedcat Go Wns

PUMA Speedcat Go 女子休閒鞋，$659



棕色系遇上Speedcat經典修長輪廓，讓這雙鞋有了更沉穩、復古的味道。麂皮質地本身就擁有柔霧光澤，加上棕色調呈現出的暖度，搭配丹寧、深棕風衣或針織套裝都特別自然。透氣網眼讓它即使在秋冬室內穿也不悶腳，是一雙既實穿又有造型感的棕色系入門款。

2. FILA Echappe

FILA Echappe 中性麂皮復古運動鞋，NT.3,080



這雙由韓韶禧代言的Echappe「Choco 巧克力棕」是許多女生第一眼就會愛上的色系。低飽和的深棕搭配麂皮，帶出一種乾淨又有質感的秋冬氣息。穿針織裙、長版外套、煙管褲都能輕鬆駕馭，是日常休閒與微正式穿搭都能融合的棕色鞋款。

3. New Balance 204L

New Balance 204L，NT.3,680



張員瑛同款的204L以低調霧感棕色為基底，帶出NB一貫的復古線條與薄底俐落感。棕色的柔和能讓整體造型更顯精緻，不搶戲但非常加分。搭寬褲會有高級休閒感，搭迷你裙則是Y2K與知性棕調的完美結合。

4. Adidas TAEKWONDO MEI

Adidas 跆拳道 Mei 運動鞋，$719



這雙以跆拳道鞋為靈感的薄底鞋，加入淺棕色調後更顯極簡時髦。細緻的鞋身線條在淺棕的襯托下變得更柔和，搭配奶油色褲裝、灰色大衣或毛呢短裙都完全不突兀，是一雙能為整體造型「提亮卻不張揚」的棕色系球鞋。

5. HOGAN Sneakers Hogan Olympia

HOGAN Sneakers Hogan Olympia，$4,300



HOGAN的Olympia以深棕麂皮結合復古縫線，呈現出介於運動與精品之間的精緻質地。深棕色讓鞋款看起來更秀氣、輪廓更纖細，是歐美富婆喜歡的那種「安靜奢華」色調。搭配風衣、寬褲、羊絨大衣都能立即提升造型水準。

6. Miu Miu Plume

Miu Miu Plume satin sneakers，$7,750



Miu Miu的Plume綢緞球鞋以輕柔淡棕作為視覺基底，讓整雙鞋呈現彷彿舞鞋的柔軟光澤。棕色在綢緞材質裡顯得更細膩，帶點復古、帶點少女感，是很Miu Miu的專屬氛圍。穿它搭迷你裙或正式外套，都能營造優雅卻不造作的質感。

