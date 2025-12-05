Pantone年度代表色「Cloud Dancer雲舞白」手袋推薦：Dior CHANEL

【Pantone｜Cloud Dancer｜雲舞白｜手袋】Pantone每年都會選出一個「年度代表色」，昨日宣布2026年的代表色是「11-4201 Cloud Dancer（雲舞白）」。Pantone形容「雲舞白」是一款高貴的白色中性色，輕盈飄逸，宛如喧囂世界中的一聲低語，帶來平靜與安寧。而這種讓人平和的顏色很適合融入日常穿搭中，這次「01女生」精選了多款高貴輕盈的白色手袋，包括Dior、CHANEL、LOEWE等，一同感受明亮鮮活的2026年。



Pantone公布2026年的代表色是「11-4201 Cloud Dancer（雲舞白）」（IG@pantone）

為何是「Cloud Dancer（雲舞白）」？

PANTONE描述「11-4201 Cloud Dancer（雲舞白）」象徵著一種撫慰人心的力量，引領人們重新發現靜思的價值。輕盈的白色蘊含著寧靜，可讓人心曠神怡，有助於放鬆身心，集中注意力並讓思緒自由馳騁，創意迸發。無論動靜，都遊走於輕盈與空靈之間，帶來一種鮮活的平靜，激發活力，在寧靜中釋放創造力。

雲舞白色手袋推薦1. Dior Small Dior Caro Backpack HK$27,500

今年JISOO早已上身演繹的Dior小型背囊，處處散發著優雅隨性。這款Caro背囊展現現代優雅風範，採用白色小羊皮精製而成，飾以品牌標誌性的Macrocannage縫線，翻蓋上點綴著復古金色金屬CD標誌，打開後可見抽繩主隔層，旁邊還有一個小巧的翻蓋口袋，可收納各種隨身物品。

雲舞白色手袋推薦2. CHANEL 迷你垂蓋手袋 HK$44,000

CHANEL的迷你垂蓋手袋，以淺米色的粒紋小牛皮製作而成，高貴優雅。而且配上金色金屬皮穿鏈和手袋扣，以及品牌標誌性的菱格紋，更顯知性和時尚。

雲舞白色手袋推薦3. LOEWE Medium Madrid bag in supple grained calfskin HK$44,900

LOEWE的中型Madrid bag，採用挺身而柔軟的梯形廓形，配有三角插片結構、可調式提把和Pebble磁扣，設計時尚知性，很適合溫柔又充滿力量的女生。手袋不僅容量實用，在設計還方便隨時從手袋尋找所需物品，設計貼心。

雲舞白色手袋推薦4. Bottega Veneta Andiamo HK$42,900

Bottega Veneta的Andiamo 手袋，體現了低調奢華與卓越工藝的完美結合。手袋採用品牌標誌性的Intrecciato 編織皮革製成，柔軟的質地搭配精緻的編織紋理，流露出低調而講究的品味。包款上點綴著經典的結飾細節，為簡約的輪廓增添了一絲工藝的溫暖與辨識度。手袋附有斜背肩帶，提供了手提與斜挎兩種攜帶方式，兼顧優雅與日常實用性。

雲舞白色手袋推薦5. Prada Aimée 大號皮革肩背袋 HK$26,900

Prada Aimée 手袋從90年代的高雅極簡主義汲取靈感，手袋設計柔軟，讓人不自覺以最自然的方式手持手袋，肩背或斜背時可凸顯隨性態度。手袋採用白色的納帕軟皮，正面並飾以搪瓷金屬三角標誌，有著白色的平和同時添上了型格。

雲舞白色手袋推薦6. Furla Sfera Soft Shoulder Bag M

Furla 的Sfera Soft手袋線條柔和，設計處處展現現代感。手袋造型別緻又率性，配有可調節肩帶，容量適中，非常適合肩背。手袋採用柔軟的納帕皮革製成，並以磁扣優雅地開合，營造出自然垂墜的效果，飾以圓形Sfera金屬配件，時尚又與眾不同。

