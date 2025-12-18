「命定首飾」是甚麼？色彩鑑定造型師教你3招入手最合適的首飾

無論是外遊、日常穿搭中，首飾配件都是必不可少的環節，相信不少女生都或多或少曾經歷過一頭熱地入手首飾，過後則感到不合適或未能完全搭配的情況。到底如何才能入手最合適的首飾配件，今次「01女生」就邀請到造型師暨個人色彩鑑定師Samantha Cheung 分享穿搭相關秘訣。



「命定首飾」的準則是甚麼？

「命定首飾」應該是指能夠大部分情況下，都能符合使用者的膚色與風格，能夠提升整體風格與造型的存在。然而「命定首飾」不能僅靠抽象理論，Samantha分享最可靠的確定方式是布料測試（draping test），基於個人膚色、頭髮和眼睛的自然色調，透過布料測試來驗證最合適測試者的底調、明度和飽和度。除此之外，亦要結合測試者的個人風格，來選擇最能增強整體和諧感的配飾單品。

色彩鑑定造型師公開春/夏/秋/冬型人的「命定首飾」建議 （freepik）

如何選中自己的「命定首飾」？

入手首飾配件時，坊間普遍會以膚色簡單劃分，如果想更準確選對單品，Samantha分享大家可以按近年所流行的色彩鑑定術，根據自身的春/夏/秋/冬型結果去入手。因為在色彩分析理論中，不同季節型人都有被視為「最適合」或「命定」的首飾材質和顏色，而適合的顏色或材質不單提升整體造型，令外觀看起來更健康、和諧，反之不適合的顏色或材質則會削弱造型，整個人會看起來灰暗、蒼白。

春/夏/秋/冬型人的配飾建議

如果未有時間作專業的布料試色，Samantha分享大家亦可以根據妝容去挑選自身合適的配飾，讓整體造型看起來更和諧又亮眼。關鍵在於讓妝容、飾品、服裝三者色調統一以及強弱協調，這樣互相才不會搶戲或顯得不協調或感到污髒 。

色彩鑑定造型師公開春/夏/秋/冬型人的「命定首飾」 （freepik）

首先，可以先從妝容的冷暖調入手，因為冷暖混搭很容易讓整體不協調，看起來怪怪的。如果妝容屬於暖色調，例如橘棕、珊瑚、桃紅、暖紅色等，建議搭配如古銅金、琥珀等暖色調的飾品，材質上選擇黃金、暖色寶石、珊瑚或黃玉等亦是不錯的選擇！

如果妝容主調偏向冷色，例如粉藍、莓紫、玫瑰棕或冷紅色等，十分建議挑選白金、玫瑰金等冷色調的飾品，銀或冷色寶石都是不容易出錯的。

其次，則可以利用眼影或唇色，作為配飾主要點綴色或呼應之用。假設眼妝有金色、橘色等亮片點綴，可以選擇添加黃金或琥珀色的配飾，以增加整體協調度。如果唇色是酒紅色，亦可以選擇搭配紅寶石或簡單銀飾，讓整個人更具強勢氣場。