大衣穿搭｜惠利易夢玲示範秒提升氣場氣質　5款推薦修飾身型比例

最近在網路上瘋傳一句話：「大衣是最好的醫美。」理由其實很簡單，一件剪裁利落的大衣，不僅能修飾比例，更能瞬間提升整體氣場，讓人看起來更挺、更冷靜、更有格調。



隨著秋冬正式報到，明星們的大衣穿搭也成為時尚指標，其中易夢玲與惠利的示範就非常值得參考，各自展現截然不同的優雅魅力。若你正想入手一件能撐住整個冬天的大衣，以下也整理了多款精選單品，一起看看哪些值得收！

女明星時尚大衣穿搭及5款大衣推薦（01製圖）

惠利大衣穿搭

惠利穿著Max Mara奶灰色長版大衣打造乾淨高級的優雅氣質，層次穿搭更展現她向來擅長的氣質混搭：內搭圖紋襯衫與短外套，搭配黑色長靴，柔和色系配上俐落剪裁，整體風格知性又不失個性。

易夢玲大衣穿搭

易夢玲則以深灰色落地大衣示範率性復古路線，寬袖配腰帶的結構設計強化了份量感，視覺上十分大器。搭配貝雷帽與黑色靴子後，整體風格帶出法式文青的隨性與氣場，溫柔又強勢。

1. SANDRO Straight coat

SANDRO Straight coat，$4,403



這款SANDRO長版大衣以寬鬆直筒版型打造簡潔俐落的線條，雙排扣設計讓氣勢更完整，厚實的羊毛材質適合冬季日常穿搭。長袖與大口袋提升實用度，後側開衩則讓行走更流暢。整體風格中性、簡約、高級，是非常百搭的基本款大衣。

2. ba&sh VOXLOW

ba&sh VOXLOW，$6,040



ba&sh的VOXLOW 大衣以「男裝輪廓」為靈感，採用義大利混紡羊毛製成，版型寬鬆、線條乾淨，呈現剛柔並濟的魅力。雙排扣搭配背後開衩設計，穿上後既優雅又帶點率性風格，非常適合喜歡中性風格的人。

3. HERNO VELOUR WOOL CLOTH AND NYLON ULTRALIGHT COAT

HERNO VELOUR WOOL CLOTH AND NYLON ULTRALIGHT COAT，EU$1,384



意大利品牌HERNO，他們的這款VELOUR WOOL CLOTH AND NYLON ULTRALIGHT COAT，以低環境影響的雙面純新羊毛製作而成，質地細緻、觸感柔軟，同時具備好保暖的韌性。最大亮點是「可拆卸的輕量尼龍內襯背心」，能增加防風保暖功能，也能依氣溫調整穿搭。領口、袖口與細節做工皆非常精緻，是兼具機能與高雅質感的冬季精品大衣。

4. Max Mara Olimpia Coat

Max Mara Olimpia 大衣，NT$123,000



靈感來自Max Mara經典的Olimpia Jacket，使用品牌招牌的高級駝毛zibeline drap製成，質地光澤柔軟、版型挺拔，是非常具有存在感的經典之作。微結構感肩線、雙排扣與手縫Puntino細節都突顯品牌工藝。而「Olimpia」名稱取自希臘神話中的女性英雄，象徵堅毅、自信，也延續Max Mara一貫的力量女性精神。

5. DIOR Coat with Scarf Collar

DIOR Coat with Scarf Collar，$59,000



Dior這款海軍藍大衣擁有典雅雋永的氣質，以雙面精純羊毛混絲綢製成，標準剪裁俐落耐看。最大亮點是可拆卸的Christian Dior Paris同色系圍巾，內側還藏有Dior Oblique圖案，低調又極具辨識度。隱藏式鈕扣維持外觀俐落線條，整體設計精緻優雅，非常適合需要提升穿搭格調的場合。

