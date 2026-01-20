男女戒指戴法意義大不同？展現個性/招財/招戀愛要這樣配戴戒指！

【戒指戴法/戒指意義】首飾配件除了能夠點綴造型，材質、顏色到佩戴位置其實都有對應的象徵意義以及功能，正確配戴位置能更好地引導能量，能夠偷偷為你招來財運、愛情、事業或好運。如果想為新一年增加祝福與運勢的話，不妨參考以下的男女戒指戴法指南吧。



男女戒指戴法意義的分別？

雖然戒指戴法看似千篇一律，其實男女生戴戒指於同一手指，含義亦有所不同的！男生佩戴戒指普遍是展現責任感、權力與自我展現，而女生除了婚戀含義外，更多時候是點綴造型，展現女性風格。

男女戒指戴法意義大不同？（freepik）

男生戒指戴法意義

拇指：象徵權力、主導與掌控力

食指：展現行動力、領導力與企圖心

中指：展現責任感與穩重感

無名指： 左手代表婚姻狀態，右手代表追求浪漫愛情

小指：表達自由、不受拘束的個性



女生戒指戴法意義

拇指：展現自主個性

食指：象徵會主動追求愛情的個性

中指：代表渴望穩定感情

無名指：左手象徵婚姻狀態， 右手代表正在熱戀中

小指：給人不錯的相處印象



招財運戒指應該怎樣戴？

如果想追求財運的話，建議選擇黃金、白金材質的戒指，另外亦可以選擇黃色、綠色、金色水晶或寶石點綴的戒指，讓招財效果更顯著。

根據風水學原理，如果想提升偏財運勢可以配戴於左手食指，想增加正財運的話可以配戴於左手中指，如果想加強守財能力的話可以配戴於左手尾指，而招財戒忌頻繁摘下。

展現個性/招財/招戀愛要這樣配戴戒指（freepik）

招愛情戒指應該怎樣戴？

想吸引正緣或增強桃花，切記疊戴過多戒指，或者將戒指戴於中指以及無名指位置，反而容易錯失良緣或招來爛桃花。女生可以選擇能夠提升戀愛能量，同時有助散發溫柔魅力的粉色、白色寶石或珍珠戒指，戴在右手小指或左手食指上。