秋冬顯瘦神褲｜寬管、壓線4款牛仔褲修身穿搭　視覺體重秒減3kg

每當陷入靈感缺乏的時候，便會希望選擇好搭又不燒腦的單品為造型，像是冬季百搭的毛衣、洋裝，便是此時不可或缺的必備，但其實還有一款褲子，也是堪稱好駕馭的首選，答案就是大家衣櫃裡一定都有的「牛仔褲」。



時尚圈歷久不衰的經典褲款，不僅是街頭達人們最愛之外，透過不同版型與設計，同時為穿搭點亮多變風格的印象，加上牛仔褲向來具有理想的修飾效果，如果想讓腿部看起來修長的話，不妨可以利用褲管剪裁來增加顯瘦感，以下為大家總整理4種不同褲型的牛仔褲，結合本季的流行款式，讓你更輕鬆穿搭出時髦氣息，還可融入混搭技巧快速為身型製造-3kg的纖細比例。

冬季必收4款顯瘦牛仔褲推薦（01製圖）

1. 繭型牛仔褲

喜歡關注日系穿搭的大家，相信一定都有發現，日本女生平常超喜歡以繭型牛仔褲為搭配，以上寬下窄的褲子版型，可以遮住大腿肉肉之外，也讓小腿營造修飾效果，非常適合比較在意臀部和大腿線條的女孩們，上衣簡單搭件針織上衣，便可展現舒適又休閒的Look。

2. 膝下牛仔短褲

近期Y2K風潮成為許多女生最愛的穿搭之一，如果想跟上這股流行的話，不妨嘗試以膝下牛仔褲連結個性兼具的印象，長度約落在膝蓋下方，能讓雙腿擁有纖長的視覺，以兩件上衣疊搭提升層次度，或者加上寬版上衣，立即打造中性男孩氛圍。

3. 壓線牛仔褲

刻意在褲管中間製造的壓線細節，能使下半身線條瞬間帶來收縮感，尤其中央壓線可加強腿部纖長度，同時增添一股高級的優雅品味，以西裝外套混搭營造幹練的上班族風格，換上羽絨外套便可展現約會或出遊都適用的造型。

4. 寬管牛仔褲

寬鬆版型的牛仔褲，成為近年很夯的必備褲款，尤其可快速將腿部肉肉完美修飾讓人愛不釋手，選擇亮色毛衣搭拼接領外套，混搭短裙呈現層次豐富的細節，另外以長版大衣加乘，傳達態度滿分的日系品味魅力。

選搭牛仔褲製造顯瘦造型

以上推薦4款牛仔褲，從不同版型與設計，讓比例製造顯瘦又修飾的視覺，還可轉換多變且加分的造型，接下來一起穿上牛仔褲為搭配，使外出穿搭打造注目焦點。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】