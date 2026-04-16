2026春季連帽外套穿搭｜日本女生4套靈感範本　休閒通勤不踩雷

每到新季節來臨，便會想關注最新的流行動態，希望可以快速跟上趨勢之外，同時改變造型打造搶眼注目度，但有時又會擔心風格不合適，而遲遲不敢下手嘗試嗎？



那麼推薦大家不妨從基本款好駕馭的單品著手，讓衣著不踩雷還能打造時髦感，喜歡關注日本時尚動向的你，相信一定都有發現，近期日本女生超愛穿某一款休閒外套，答案就是「連帽外套」，以連帽的剪裁設計，結合不同材質混合，像是針織、棉質等面料，讓外套賦予多變且嶄新的印象。

想知道 2026 春季連帽外套有哪些搭配技巧嗎？一起從以下總整理的 4 套穿衣靈感範本，結合不同上衣與下身混搭，快速打造令人為之一亮的街頭休閒態度。

學會這些連帽外套配搭秘訣，瞬間提升關注度（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2026春季連帽外套配搭範本（WEAR@SAKURA；01製圖）

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1. 連帽外套 + 裙子

平時給人休閒感受的連帽外套，如果想提升輕甜女孩氛圍時，推薦可以選擇裙子為搭配，例如蛋糕裙或者羽毛長裙都是不錯的選擇，充滿細節重點的裙身，能為衣著製造搶眼注目的焦點，再混搭一件連帽外套，瞬間製造可愛滿分的穿搭魅力。

2. 連帽外套 + 棉褲

近期相當夯的街頭運動風，成為日本女生經常穿的造型之一，選搭連帽外套與棉褲，輕鬆打造理想的時髦層次，另外也可透過同面料的款式加乘，使潮流感受更加倍之外，隨性搭棒球帽與球鞋就很好看加分。

3. 連帽外套 + 寬管西裝褲

當想呈現上班通勤皆可穿的風格時，不妨嘗試以連帽外套加寬感西裝褲，帶點正式率性的穿搭，能提升個性又率性的俐落氛圍，讓上班 Look 不無聊之外，還能點亮最符合春季的時尚重點。

4. 連帽外套 + 西裝外套

進階版的連帽外套穿衣組合，利用連帽上衣、西裝外套的疊搭巧思，刻意將連帽拉出的小心機，使衣著更顯層次與注目度，下身不論選穿牛仔褲或運用成套混搭都很合適，並踏上厚底鞋便能快速有型出門。

春季選搭連帽外套打造日系印象

以上推薦 4 套連帽外套的搭配方式，大家也掌握其中混搭秘訣嗎？接下來一起穿上它，為新季節呈現豐富造型的日系街頭個性吧。

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