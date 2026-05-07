5月時尚快訊｜彌漫法國五月的氛圍：Met Gala造型、母親節系列

踏入法國五月，商場街道上彌漫法式浪漫，更有法國品牌都推出慶祝活動。與此同時，5月更有大型的時尚慈善晚宴Met Gala，為整個月迎來星光熠熠的開始。「01女生」整理和持續更新更多的5月時尚快迅，大家切勿錯過！



5月時尚快訊｜5日：The Met Gala 2026

時尚界每年一度的慈善晚宴The Met Gala，於美國時間2026年5月4日（香港時間5月5日早上6時）舉行。由於各位明星的造型，事前都會保持神秘，因此當踏足紅地氈，便會引起無數鏡頭捕捉，為這項盛事倍添氣氛與話題。

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5月時尚快訊｜BLACKPINK成員LISA現身Met Gala紅地氈。(Getty Images)

5月時尚快訊｜4日：Chaumet 全新 Bee de Chaumet 系列

呈獻全新的Bee de Chaumet系列的新成員，並在銅鑼灣利園一期展示。較以往設計傾向高雅精緻，全新戒指及耳環款式，透過多種貴金屬結合，將鏡面拋光的玫瑰金、密鑲美鑽與包鑲鑽石工藝融為一體，展現出豐富多變的佩戴方式與風格。

5月時尚快訊｜Chaumet 全新 Bee de Chaumet 系列 (Kristie Chu攝)

5月時尚快訊｜Chaumet 全新 Bee de Chaumet 系列 (品牌提供)

5月時尚快訊｜4日：劉美賢 新任Louis Vuitton品牌大使

今屆冬奧得主、美國花式滑冰選手劉美賢（Aylsa Liu），宣布成為Louis Vuitton新任品牌大使，並對此表示榮幸，「身為花滑運動員，我是一位運動員，訓練艱苦，滑冰速度很快，但當我在表演時，想給你們看我可以有多柔和。作為品牌大使，我會向你展示我的風格、力量和溫柔，正如時尚講求細節，與設計舞步動作和一個成衣系列相同。」

5月時尚快訊｜劉美賢 新任Louis Vuitton品牌大使 (品牌提供)

5月時尚快訊｜4日：Victorinox 推出Concept One腕錶

首度推出太陽能腕錶系列，Victorinox全新Concept One採用創新自動上鏈機芯，可以同時吸收日光與室內光源，確保腕錶持續運行，並備有68小時動力儲備。配搭39毫米不鏽鋼錶殼，並設有防水、防震及夜光功效，實用性高。

5月時尚快訊｜Victorinox 推出Concept One腕錶 (品牌提供)

5月時尚快訊｜4日：Pandora 母親節系列

為歌頌母愛的偉大，Pandora特別以花園為主題，推出全新Garden of Dreams系列，透過蝴蝶、蜜蜂與花卉元素，結合粉紅寶石與透明鋯石交疊，來比喻母愛的美麗脫變。同時亦有打破對母親單一定義的Cool Mum系列，將「MOM」與「MUM」字母融入指環輪廓，締造個性與獨立的態度。

5月時尚快訊｜Pandora 母親節系列 (品牌提供)

5月時尚快訊｜1日起：《香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽

由康樂及文化事務署與法國五月藝術節聯合主辦、香港文化博物館與法國五月藝術節聯合籌劃，展覽將於5月1日至7月27日在香港文化博物館舉行。以達文西的《蒙娜麗莎》為主軸，結合沉浸式體驗，帶大家進入《蒙娜麗莎》的世界，並展出4張達文西的親筆手稿，讓觀眾對藝術有更深厚的興趣和認識。