撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-12 08:00

【名牌手袋減價】轉季之際，購入新手袋配襯造型未嘗不可；外國網購平台FARFETCH正進行限時減價優惠，包括Saint Laurent、Givenchy、Valentino Garavani、Chloé等品牌手袋，不容錯過！

外國網購平台FARFETCH正進行限時減價優惠，包括Saint Laurent、Givenchy、Valentino Garavani、Chloé等品牌手袋，有些人氣經典款亦罕有進行減價，十分抵買！(FARFETCH)

FARFETCH推限時減價 必搶百搭實用黑色大型手袋

是次FARFETCH減價貨品有大量名牌手袋，有些低至45折就能入手，當中不乏各大品牌的迷你手袋和大型手袋款式，可按照自己喜好及需要入手。不過，說到百搭又實用的，當然是黑色的大手袋，黑色容易配襯不同造型，大容量適合上班，或日常出街用亦可，百搭易襯衫，尤其是面對近日乍暖還寒的天氣，可放置小外套於手袋內。

Valentino Garavani VLTN Tote Bag （原價HK$19,300，6折後HK$11,580）

減價貨包括名牌人氣經典款 精選20個減價手袋

有些人氣經典款亦罕有進行減價，包括Givenchy GV3 Tote Bag、Saint Laurent Sac de Jour Bag以及Valentino Garavani的VSLING系列，當中張鈞甯同款的Valentino Garavani VRING Shoulder Bag更是實用之選，6折後僅HK$14,760；另外，陳法拉同款Chloé Aby Bag梯形輪廓簡潔，配合燙金鎖頭和垂墜鑰匙精緻高雅，提柄兩旁飾有金屬圓扣環，增加辨識度，7折就能入手，十分抵買！

▼▼▼【按圖看】精選FARFETCH 20個減價實用黑色手袋，陳法拉同款僅HK$11,xxx入手！▼▼▼

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