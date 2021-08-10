名牌手袋減價｜周秀娜同款$2XXX　See by Chloe性價比高OL必搶

【名牌手袋／減價／網購】有沒有什麼名牌手袋，價位在千元級別，耐看又實用，而且具有不錯的質感？網上時尚購物平台FARFETCH當中的減價名牌手袋，相信定能滿足你不同的願望，筆者發現其中See by Chloe、Marc Jacobs、Coach、JW Anderson及Tory Burch等手袋不論款式及價錢都十分吸引，當中更可以折扣優惠價就可入手明星同款手袋！



周秀娜同款Marc Jacobs The hot shot 手袋趁減價入手。（chrissienana@IG）

在是次FARFETCH減價中，不容錯過的有Marc Jacobs人氣爆款「相機包」，手袋飾有3D金色「雙J」標誌，經典有辨識度，是時尚達人的寵兒之一；手袋方正的外形小巧好裝，其中周秀娜同款手袋也只要HK$2681就買到！此外，Chloe旗下副線See by Chloe的減價手袋也同樣值得留意，簡潔的輪廓、活潑的配色，結合品牌標誌性的圓扣裝飾，甜美中見帶點時尚叛逆味道，但又不失Chloe的高貴影子，而且價錢也是比萬元級別的Chloe親民得多，平均約2千多元就可以入手！以下就為大家精選出35個$4000以下預算手袋，質素及設計款式絕對得起價錢有餘，性價比極高。

▼▼▼【按圖看】精選35個$4000以下名牌手袋，Marc Jacobs人氣爆款「相機包」$2XXX，See by Chloe媲美萬元級Chloe高貴時尚，Coach經典大方OL、小資女必買之選▼▼▼

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（減價貨品數量有限售完即止，所有圖片商品及資料價格只供參考，一切以官網為準。）

▼▼▼同場加映｜Wallet On Chain（WOC）屬於小皮具類別，所以價格方面也會比一般手袋款較為親民。以下給大家整理了CHANEL、DIOR、Louis Vuitton等大牌最值得入手的Wallet On Chain（WOC），比原來手袋約一半的價錢，就可擁有相若的享受！▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜說到最歷久不衰的袋款，翻蓋的方型名牌手袋從來都是各大品牌最值得投資的袋款，實用度高、襟興長青，那怕是揹上十年也絕不是問題！CHANEL、DIOR、LV等10款必買經典方型名牌手袋▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜若認為銀包又厚又重，不妨換上一些容量實用的卡片套，一樣可直接取代傳統銀包。10款編輯推介「可當銀包使用」的名牌卡片套，低至$2,XXX入手，愛用細手袋女生必看！▼▼▼