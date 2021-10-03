歌手出身的碧咸嫂維多利亞（Victoria Beckham）近年轉戰時尚圈，早於2008年以「Victoria Beckham」（VB）之名成立個人品牌，該品牌成立十多年來不乏支持者，而維多利亞本人亦早已成為時尚圈中的指標性人物之一。
近日正值轉季時節，維多利亞的品牌當然也有推出秋冬全新系列，而維多利亞本人亦有在其個人社交平台上載新一季設計的造型照，其中一張卻意外引起網民熱議。相中的模特兒相當高佻和纖瘦，但其穿著的長袖上衣卻意外成為網民熱話，全因該件衣服從背面看是一件平常不過的毛衣，但衣服的胸前設計卻相當大膽，胸前的開衩位在胸口一直延伸至肚臍。
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有網民留言指，照片中的模特兒明顯因該件上衣的設計而需「真空」上陣，有不少網民都留言表示如此的設計該「怎麼穿？」，亦有人留言指「高領衫配中間開個大洞，到底甚麼季節適合穿？」、「她是不是調轉了衣服的前後來穿？」、「前面開個洞是有甚麼作用？」等，不過亦有不少碧咸嫂粉絲表示支持，大讚設計「好看」等。
維多利亞的個人品牌「Victoria Beckham」（VB）自 2008 年成立以來，向來以獨特而現代化的設計作賣點，至今設有超過400間門市分佈在全球約50個國家，而在品牌成立十週年時，公司更在倫敦舉辦了一場盛大的時裝展，席中名人眾多包括Kim Jones等在席上。
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