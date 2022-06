TWIST春夏減價2022 低至3折買FENDI、PRADA、Chloé等名牌袋！

【TWIST春夏減價2022】夏天來臨不少女生也想置辦新裝,新衣服新手袋新鞋總少不了。假如最近你也心思思想買新手袋的話,不如看看以下TWIST 2022春夏減價的精選名牌手袋,海量名牌如FENDI、PRADA、CHLOE及MIU MIU等低至3折,隨時可以一個價錢入手兩個手袋,即看看有沒有你的心水款式吧!



TWIST春夏減價2022網店精選手袋款式

TWIST春夏減價2022|MIU MIU 原價 $14,500 折後價 $5,800(4折)

MIU MIU的粉色系手袋絕對狙擊女人心,淺粉色的MIU MIU手袋充滿甜蜜溫柔的氣息,喜受粉色的女生一定也會喜歡!另外,腋下手袋款式也是近年大熱手袋款,實用又好看。

TWIST春夏減價2022|SEE BY Chloé 原價 $4,000 折後價 $2,000(5折)

SEE BY Chloé的水桶包也是水桶包中的人氣款式之一,上寬下窄的水桶設計除了別具特色外,還非常實用!水桶包備受喜愛的原因除了外觀好看之外,容量大且非常實用這一點也俘虜了女士們的心。此外,想入手SEE BY Chloé手袋的女生絕對要盡快行動,因為Chloé早已透露副線SEE BY Chloé的手袋即將停產,不要在真正停產後才後悔沒有買啊!

TWIST春夏減價2022|TORY BURCH 原價 $6,550 折後價 $3,930(6折)

輕奢品牌TORY BURCH也非常值得女生們入手,它在2004年於紐約成立,很快便成為了時尚人士的新寵兒。而這款白色的TORY BURCH手袋配金色鑰扣典雅又大方,而且百搭又易襯,非常適合OL一族使用。

TWIST春夏減價2022店舖精選手袋款式

TWIST春夏減價2022|PRADA 原價 $22,500 折後價 $13,500(6折)

PRADA腋下包人氣持續不減,黑色的腋下包款式耐看耐用永不過時,而且金屬鏈的設計充滿型格感,增添一絲中性美。這款手袋更非常百搭,無論是穿著日常T恤牛仔褲,還是性感的小黑裙晚裝,任何造型背上它也沒有違和感。

TWIST春夏減價2022|BOTTEGA VENETA 原價 35,000 折後價 $21,000(6折)

BOTTEGA VENETA的雲朵包與枕頭包絕對是這個品牌的人氣手袋款兩大巨頭。淺藍色與枕頭包可以說是絕配,枕頭與藍色的天空都給人一種柔軟又治癒的感覺,淺藍色枕頭包值得擁有!

TWIST春夏減價2022|MOSCHINO 原價 $5,400 折後價 $1,620(3折)

MOSCHINO這款桃紅色的手袋搶眼吸睛,背上它絕對能增添女性魅力。而顏色較深的手袋可以搭配純色系衣服穿搭,可以為整個造型提亮,為平淡的打扮添上耀眼的顏色!

「TWIST全線分店及eShop 2022春夏減價」詳情:

優惠詳情:TWIST 2022春夏FINAL SALE精選貨品低至3折發售。

開始時間:2022年6月20日(星期一)起

營業時間:星 期一至四 12:00 - 21:00(尖沙咀國際廣場及觀塘APM分店)

星期五至日及公眾假期 12:00 - 22:00(尖沙咀國際廣場及觀塘APM分店)

查詢熱線:2797 2111

*網店減價貨品於發售當天中午12時開始



TWIST店舖地址:

九龍尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場UG06舖(港鐵尖沙咀站H或R出口/東亞銀行樓層)

觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM UC31及33舖



*一切貨品價錢以店舖及網店為準,如有任何更改,恕不另行通知。減價貨品數量有限,售完即止。TWIST可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。如有任何爭議, 一切均以TWIST之最終決定為準。