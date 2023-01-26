5大小資女最愛小眾品牌！ 由大熱的小廢包、腋下包到型格款通通有

【手袋｜小眾品牌】近年越來越多小眾手袋品牌備受關注，不僅價格相宜，多買了也不心痛外，它們的設計也更時尚獨特﹐走在路上也不用擔心會撞款！對於小資女來說，是性價比相當高的選擇，如果也在找高質的小眾品手袋的話，不妨可以考慮以這5個品牌，質量和款式都是很優秀的！



小眾品牌推介｜Femance

小眾品牌推介｜Femance Calla - Avocado HK$1500（IG@femance_official）

Femance是香港的本地品牌，近年可說是迅速崛起，品牌手袋風格簡約、外型獨特，充滿辨識度！尤其Femance的人氣手袋擁獨特流線設計，整個手袋別具特色，而手袋更特別使用了再生皮革和防水棉帆布製成，符合可持續發展的原則，讓大家在兼顧時尚，同時不忘環保的重要性。

小眾品牌推介｜JW PEI

小眾品牌推介｜JW PEI Ruby 單肩包 - 白色鱷魚紋 HK$609（IG@jwpei_official）

JW PEI的手袋款式可說是包羅萬有，而設計也是相當獨特。其中品牌的腋下包更是深受許多女生喜愛，這款手袋採用了鱷魚紋素皮革，令整體感覺添增型格感也不用擔心會刮花，而它的容量亦足夠，基本上可以把小錢包、鑰匙、紙巾及手機都裝下，手袋顏色方面共8色，由粉嫩的淺黃到黑色都有，滿足不同女生！

小眾品牌推介｜PEDRO

PEDRO是Charles & Keith集團旗下的高端品牌，是「小CK」的姐妹牌。但相比起Charles & Keith，PEDRO在用色上以低飽和度的色彩為主，外型也更簡約時尚，款式更優雅，很適合上班族女生。其中這款Mastaba流浪包以幾何圖形外型，括配抓皺的手提，設計非常有個性，目前這品牌在香港較少人認識，也沒有門市只能網上購買，所以想不想與人撞款的話可以選這品牌！

小眾品牌推介｜ROBINMAY

小眾品牌推介｜ROBINMAY 日月星河手提包 NT$1,890 約港幣$485（IG@robinmay_tw）

ROBINMAY是來自台灣的品牌﹐設計風格也是簡約路線，但款式創新且獨特，而在選色方面由溫柔暖色系到可愛糖果色都有。其中這款日月星河手提包，共推出7款顏色，由少女的奶霜紫、灰綠色到硬朗的黑色都有，加上方方正正的設計，是一款較中性的手袋，非常百搭！

小眾品牌推介｜Zara

小眾品牌推介｜Zara 迷你都市休閒包 HK$199 （Zara官網）

平價時尚品牌Zara，款式多元、價格親民的服飾及鞋履，是不少小資女最愛品牌之一﹐而Zara手袋更是性價比相當高，不時出現在時尚達人的穿搭中。Zara的手袋設計以簡約、美式風為主，大多是以單色設計配上俐落線條，能為日常普通穿搭增添小心思！