床褥挑選懶人包　專家試躺5步驟：嘗試所有睡姿、坐床邊測支撐力

都說買床墊要去實體店試躺，但大家有沒有這種經驗，每次到了店面試躺也躺不出一個所以然，看著銷售人員站在旁邊又覺得尷尬，最後躺完整家店的床墊，還是不知道自己喜歡哪一張。



其實到實體店挑床墊是有訣竅，儂編為大家整理到了實體店面的試躺五步驟，只要照著做，一定可以找到最適合自己的那張床墊！

試躺挑床5步驟，選對床褥才能提升睡眠質素啊～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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１. 千萬不可以盲選床墊

現在網購的種類非常多，也有許多知名床墊品牌可以用網購的方式，如果真的沒有時間去實體店面購買，可以在網路上挑選有試睡服務的床墊，像是Origin、Emma這些人氣的床墊品牌，都有提供100天試睡服務，如果不喜歡可以免費更換，也是一個折衷的辦法。但儂編還是推薦到實體店去購買，因為市面上床墊種類真的非常多，專業工作人員可以依照的你的需求和睡眠習慣幫你推薦床墊種類，縮小範圍在一一試躺，其實能幫你節省更多時間，降低試錯的機率。

２. 要求拿掉塑膠、防塵套

試躺第一步先看店家的床墊有沒有套著塑膠封膜或防塵套，如果有的話請務必讓店家幫你撤掉，因為一層隔膜會影響你對床墊的體驗和判斷，我們需要直接感受床墊表布的觸感、車工、透氣度、布料材質等。如果可以的話，也同時要依照自己平常睡枕頭的習慣，請店家提供和你家裡差不多種類、高度的枕頭，這樣有助於你更好的判斷床墊的情況。

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３. 試躺不要只會平躺

如果你是容易緊張的人，可以選擇平日上午的時間去挑選，避開人潮。每次試躺不要躺下去一分鐘就立刻起來換床，最好每一張床都能躺五分鐘以上。並且不只是平躺，也要盡量嘗試不同的睡姿，側身、趴睡每一個姿勢都應該好好感受身體，尤其是腰部和床墊的貼合性以及支撐感。

４. 躺下後看這個線條最準

如果你本人對床墊的感覺就是比較遲鈍，那麼也可以讓照片幫你說話！躺下床墊後轉側身，請同行者或工作人員蹲下，床墊高度「平視」，幫你確認你的後背脊椎是否是一直線，拍照記下來看更準確！若呈現S型彎曲或身體和床墊之間有空隙，都代表床墊不合適，睡久了對身體會造成不可逆的傷害。

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５. 坐在床邊感受

在我們的日常生活中，除了躺在床上睡覺之外，根據起身的動作，手也會對床沿施加壓力或有些人也會長時間坐在床沿。所以試躺的時候也務必去確認床墊的邊緣是否有足夠的支撐力，如果坐在邊緣就感覺要滑落那可能就不太適合睡姿多變的人群，床墊邊緣沒有格外強化，整體耐用性也會比較低。雖然某些材質的床墊就是一體成形，不過也還是可以作為一個參考依據。

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