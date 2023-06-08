12款婚鞋推薦準新娘必看！連卡佛優惠低至6折　最平$2,450入手

12款婚鞋推薦2023必買款！準新人籌備婚禮，最期待一定是拍攝婚紗照（Pre Wedding），除了試婚紗、試新娘妝，婚鞋款式亦相當重要！現時新娘選婚鞋不再是斗零踭高跟鞋款，反而一些舒適的名牌小白鞋、靴形高跟鞋都成了婚鞋熱門之選！近日大型百貨公司連卡佛Lane Crawford由即日起舉行年中大減價，大量精選鞋款限時優惠發售，不妨考慮以下《01女生》精選的12款婚鞋推薦吧！



婚鞋推薦2023：1. RENÉ CAOVILLA 85 STRASS EMBELLISHED MESH SLINGBACK HEELS 【30%OFF】優惠價$8,190（原價$11,700）

RENÉ CAOVILLA在意大利創立於1928年，是世界上最古老的奢侈鞋履品牌之一，品質絕對經得起考驗。這對以裸膚色的真皮中跟鞋絕對是小個子女生的不二之選，鞋尖以網紗配以水晶閃鑽，透氣之餘又可以拉長身形比例。

婚鞋推薦2023：1. RENÉ CAOVILLA 85 STRASS EMBELLISHED MESH SLINGBACK HEELS 【30%OFF】優惠價$8,190（原價$11,700）（Lane Crawford）

婚鞋推薦2023：2. GIANVITO ROSSI ‘SYLVIE’ 70 NAPPA LEATHER SANDALS【40%OFF】 優惠價$4,140（原價$6,900）

GIANVITO ROSSI 這款低跟鞋，以高筒羅馬涼鞋作靈感，正正利用線條交錯視覺，去營造出腿部修長效果，令整體鞋款造型更活潑百搭，除了當婚鞋，婚後派對穿上亦毫不突兀，十分合適喜愛實用性高，以及對腿部線條自信的女生！

婚鞋推薦2023：2. GIANVITO ROSSI ‘SYLVIE’ 70 NAPPA LEATHER SANDALS【40%OFF】 優惠價$4,140（原價$6,900）（Lane Crawford）

婚鞋推薦2023：3. COMMON PROJECTS ‘FOUR HOLE’ LOW TOP CANVAS SNEAKERS【30%OFF】 優惠價$2,450（原價$3,500）

不論是拍攝婚紗照、婚禮當天，新娘子要走動的時候非常多，加上婚紗裙擺厚重又長，一對舒適的小白鞋才能幫助大家應付如此吃力的片刻！COMMON PROJECTS的這對小白鞋簡潔而低調，微厚底設計更幫助大家無痛增高！

婚鞋推薦2023：3. COMMON PROJECTS ‘FOUR HOLE’ LOW TOP CANVAS SNEAKERS【30%OFF】 優惠價$2,450（原價$3,500）（Lane Crawford）

婚鞋推薦2023：4. GIANVITO ROSSI 70 SQUARE TOE LEATHER ANKLE BOOTS【30%OFF】優惠價$4,812（原價$8,020）

來自義大利的GIANVITO ROSSI，品牌創辦人作為高跟鞋大師Sergio Rossi之子，跟隨父親造鞋二十年，繼承傳統意大利巧手工藝，並將對設計精巧細節的堅持與追求融入個人品牌當中，而GIANVITO ROSSI其中一位忠實粉絲更是潮流指標的英國凱特王妃 (Kate Middleton)，可見品牌的實力！這款全白型格的靴形高跟鞋，幼跟的設計更添幾分柔美感，十分適合配以短婚紗或能夠露出腿部線條的婚紗！

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婚鞋推薦2023：5. SERGIO ROSSI 60 STRASS EMBELLISHED BUCKLE LEATHER PUMPS 【30%OFF】優惠價$6,370（原價$9,100）

這個以灰銀色皮革配以鞋頭標誌性方形閃石的低跟鞋，皮革更有微珠光的映射，低調地閃爍，就像結婚時的閃光燈，襯出一對新人主角的甜蜜。

婚鞋推薦2023：5. SERGIO ROSSI 60 STRASS EMBELLISHED BUCKLE LEATHER PUMPS 【30%OFF】優惠價$6,370（原價$9,100）（Lane Crawford）

婚鞋推薦2023：6. ALEXANDER MCQUEEN ‘COURT’ LEOPARD PATTERNED SOLE LEATHER SNEAKERS【40%OFF】優惠價$2,820（原價$4,700）

擔心高跟婚鞋難以行走？平日不習慣穿高跟鞋款？不妨考慮令自己舒緩、最為放鬆的運動鞋，就算拍攝婚紗照時需要上山下海都無所恐懼，能夠將最好的自己都表現出來。

婚鞋推薦2023：6. ALEXANDER MCQUEEN ‘COURT’ LEOPARD PATTERNED SOLE LEATHER SNEAKERS【40%OFF】優惠價$2,820（原價$4,700）（Lane Crawford）

婚鞋推薦2023：7. JIMMY CHOO ‘MELVA’ 70 CRYSTAL EMBELLISHED BUCKLE NAPPA LEATHER PUMPS【30%OFF】優惠價$5,873（原價$8,390）

一提及JIMMY CHOO，絕對是每位女生心中的鞋王首選，經典水鑽的婚鞋可說是世界知名，就連英國王室已故戴安娜王妃亦有收藏過百款JIMMY CHOO的鞋款。今次更可以優惠價入手，絕對機不可失！

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婚鞋推薦2023：8. CHLOÉ ‘PIIA’ CANVAS ESPADRILLE SANDALS【40%OFF】優惠價$2,700（原價$4,500）

想找一對多功能，又可以應付不同場合的婚鞋？這款CHLOÉ的帆布鞋，大部分以白色材質，鞋邊配以富夏天氣息的織紋交雜而成，能夠保護雙腿、應付行走需求，同時具時尚變化，鞋款將悠閒與正式感揉合，平衡得剛好，不論結婚時、約會、上班都可以配搭到。

婚鞋推薦2023：8. CHLOÉ ‘PIIA’ CANVAS ESPADRILLE SANDALS【40%OFF】優惠價$2,700（原價$4,500）（Lane Crawford）

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