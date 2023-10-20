Burberry2023｜Daniel Lee首個秋冬系列 紫色手袋單品展現英倫風

【Burberry/Burberry手袋】Burberry自去年年尾，由Daniel Lee擔任新的創意總監後就人氣急升，連帶Burberry的股價亦升漲不少，不少外界傳言都在期待締造一時佳話「BV 綠」熱潮的Daniel Lee，會為Burberry帶來什麼衝激。而Daniel Lee亦不負眾望，透過自身觀點捕捉他眼中專屬英國的元素，在作品中表達出種種品牌傳統。



Daniel Lee接手Burberry後，除了將1901 年的戰馬騎士圖案Logo回歸，帶來有襯字的全新Burberry，更是定義了「皇家藍」作為Burberry的主色代表。來到Daniel Lee的首個秋冬系列，他不是單純營造眼前一亮的視覺效果，他更是想要帶出Burberry與戶外的關連，將玩味、龐克等英國元素融入設計。

Burberry2023秋冬系列：Rose Clutch HKD22,000

秋冬系列當中的一大重點，Daniel Lee將能夠代表整個英國的英格蘭玫瑰「都鐸玫瑰」重新演繹，帶出 Roses Aren’t Always Red ，以紫色調展示他眼中的英倫精神。而這款外型酷似玫瑰的Rose Clutch手拿包正正就將都鐸玫瑰，以一個實用與美觀的形式展現人前。

Burberry2023秋冬系列：Rose Clutch HKD22,00（Burberry）

Burberry2023秋冬系列：Medium Rocking Horse Bag HKD25,500

格紋亦是Daniel Lee認為的英國重要元素之一，而向來喜歡玩味比例的 Daniel Lee，則將格紋放大並斜放，打造出玩味又亮眼的鮮豔格紋圖案。而這款以圓滑線條，綴以b 形開合的Rocking Horse Bag，相當百搭好襯。

Burberry2023秋冬系列：Medium Rocking Horse Bag HKD25,500（IG@Burberry）

Burberry2023秋冬系列：Small Knight Bag HKD25,500

擔心大圖案、新材質混搭的手袋有季限性？這款極簡風格的Knight Bag，以馬術韁繩扣環表達出馬頭加上韁轡，手袋外形略似馬鞍墊、馬頭般線條，呈現出馬匹與皮革的關連，帶出能剛能柔的感覺。

Burberry2023秋冬系列：Small Knight Bag HKD25,500（Burberry）

Burberry2023秋冬系列：Small Knight Bag HKD29,000

為了展示Daniel Lee眼中的BURBERRY 與戶外的關連，秋冬系列當中不乏動物毛的元素，令人聯想起溫暖與可靠的營火、與野生動物共存的户外時光。而這款全新淡紫色的Small Knight Bag，手袋一面用上人工皮草，另一面則以素面皮革示人，再配上帶有Y2K味道仿狐狸尾巴吊飾，整個感覺可愛又不失優雅，袋款就好像一隻乖巧小動物安躺在懷中。

Burberry2023秋冬系列：Small Knight Bag HKD29,000（Burberry）

Burberry2023秋冬系列：Chess Satchel HKD29,000

若果Small Knight Bag對於你而言過於可愛的話，不妨考慮較為幹練、成熟的Chess Satchel。短束的山羊毛加上扁身的袋形，實用之餘亦打造出準備打獵的感覺。

Burberry2023秋冬系列：Chess Satchel HKD29,000（Burberry）

Burberry2023秋冬系列：Medium Chess Shoulder Bag HKD30,000

水桶袋款必定是女性柔美代表嗎？Daniel Lee 就將此重新演繹，將微漲的水桶形改成薄扁款式，另外於袋身一面注入動物毛元素，加上騎士和城堡綴飾；打造出Tote Bag與水桶袋中間的平衡美學。

Burberry2023秋冬系列：Medium Chess Shoulder Bag HKD30,000（Burberry）

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