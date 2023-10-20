Burberry2023｜Daniel Lee首個秋冬系列 紫色手袋單品展現英倫風
【Burberry/Burberry手袋】Burberry自去年年尾，由Daniel Lee擔任新的創意總監後就人氣急升，連帶Burberry的股價亦升漲不少，不少外界傳言都在期待締造一時佳話「BV 綠」熱潮的Daniel Lee，會為Burberry帶來什麼衝激。而Daniel Lee亦不負眾望，透過自身觀點捕捉他眼中專屬英國的元素，在作品中表達出種種品牌傳統。
Daniel Lee接手Burberry後，除了將1901 年的戰馬騎士圖案Logo回歸，帶來有襯字的全新Burberry，更是定義了「皇家藍」作為Burberry的主色代表。來到Daniel Lee的首個秋冬系列，他不是單純營造眼前一亮的視覺效果，他更是想要帶出Burberry與戶外的關連，將玩味、龐克等英國元素融入設計。
Burberry2023秋冬系列：Rose Clutch HKD22,000
秋冬系列當中的一大重點，Daniel Lee將能夠代表整個英國的英格蘭玫瑰「都鐸玫瑰」重新演繹，帶出 Roses Aren’t Always Red ，以紫色調展示他眼中的英倫精神。而這款外型酷似玫瑰的Rose Clutch手拿包正正就將都鐸玫瑰，以一個實用與美觀的形式展現人前。
Burberry2023秋冬系列：Medium Rocking Horse Bag HKD25,500
格紋亦是Daniel Lee認為的英國重要元素之一，而向來喜歡玩味比例的 Daniel Lee，則將格紋放大並斜放，打造出玩味又亮眼的鮮豔格紋圖案。而這款以圓滑線條，綴以b 形開合的Rocking Horse Bag，相當百搭好襯。
Burberry2023秋冬系列：Small Knight Bag HKD25,500
擔心大圖案、新材質混搭的手袋有季限性？這款極簡風格的Knight Bag，以馬術韁繩扣環表達出馬頭加上韁轡，手袋外形略似馬鞍墊、馬頭般線條，呈現出馬匹與皮革的關連，帶出能剛能柔的感覺。
Burberry2023秋冬系列：Small Knight Bag HKD29,000
為了展示Daniel Lee眼中的BURBERRY 與戶外的關連，秋冬系列當中不乏動物毛的元素，令人聯想起溫暖與可靠的營火、與野生動物共存的户外時光。而這款全新淡紫色的Small Knight Bag，手袋一面用上人工皮草，另一面則以素面皮革示人，再配上帶有Y2K味道仿狐狸尾巴吊飾，整個感覺可愛又不失優雅，袋款就好像一隻乖巧小動物安躺在懷中。
Burberry2023秋冬系列：Chess Satchel HKD29,000
若果Small Knight Bag對於你而言過於可愛的話，不妨考慮較為幹練、成熟的Chess Satchel。短束的山羊毛加上扁身的袋形，實用之餘亦打造出準備打獵的感覺。
Burberry2023秋冬系列：Medium Chess Shoulder Bag HKD30,000
水桶袋款必定是女性柔美代表嗎？Daniel Lee 就將此重新演繹，將微漲的水桶形改成薄扁款式，另外於袋身一面注入動物毛元素，加上騎士和城堡綴飾；打造出Tote Bag與水桶袋中間的平衡美學。