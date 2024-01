情人節禮物2024｜香港本土首飾品牌提案情侶對戒 小眾特色不易撞

【香港製造/香港本土首飾/飾物推薦 】首飾配件對於穿搭造型而言,絕對能夠起到畫龍點睛的作用,點綴整個風格以及展示個人獨特性。想每日都轉換造型,當然要入手相應的耳環、頸鏈、手飾及戒指,除了大品牌的首飾配件外,其實不妨一試香港製造的本地首飾配件品牌,送禮自用都合宜,大多都性價比高、款式百搭!



香港本地首飾品牌推薦 : Cixi Jewelry 慈禧珍寶

除了名牌手袋,名貴的鑽飾亦能令你氣場大增,舉手投足間增添高雅,好好保存更可以成為傳家之寶。一流的珠寶、寶石價值不非,而慈禧珠寶則為大家提供一條龍服務,只需市價的十分之一,就直接從世界各地的礦區採購天然、一流的寶石,並直接打造成你心目中可觀的珠寶。

香港本地首飾品牌推薦 : Cixi Jewelry 慈禧珍寶(Cixi Jewelry 慈禧珍寶)

香港本地首飾品牌推薦 : 3:am Designer

想支持本地原創,當然要尋找本地設計師原創設計的品牌!而 3:am Designer主打不同的時尚首飾層次,由耳環、頸鏈、手鏈到戒指都有,充滿線條感及造型。令首飾飾品不單是女性化的感覺,而是充滿都會色彩、品味生活的一種態度。

香港本地首飾品牌推薦 : 3:am Designer( 3:am Designer)

香港本地首飾品牌推薦 : Oytystudio

提到香港,不少人都會聯想起極具象徵意義的港幣,硬幣除了具備舉足輕重的交易功能,亦是歷史文化的證物。而Oytystudio 主打手工皮革以及將錢幣變成飾物,錢幣、啤酒罐、汽水蓋等香日常物品都可以變成的耳環、頸鏈、手飾及戒指等,相當獨特及具香港特色!

香港本地首飾品牌推薦 : Love by the Moon

鐘情少女感首飾的話,Love by the Moon會是你的好選擇。Love by the Moon自 2018 年成立,主打太陽、月亮、星星等元素創作,每一款飾物系列都有其象徵意義,當中的誕生花系列、貓貓系列更是可愛又好襯!品牌飾物以再生金屬製成,低過敏且不含鎳,連敏感肌膚亦可安心使用!

香港本地首飾品牌推薦 : hkoapes 香港猿創

喜愛香港元素的話,以香港本土文化與特色為創作靈感的「香港猿創」亦可能收獲你的歡心!品牌以洋紫荊花、傳統街頭小食、廣東話詞彙、香港維多利亞港風景等幻化成精緻的首飾配件,別具特色之餘,款款都富有香港情懷!

香港本地首飾品牌推薦 : Obellery

按此參與:品牌手工珠寶製作體驗(HK$ 920)

若果正在尋找低調、有個性的婚戒或對戒的話,Obellery將會是個好幫手。Obellery 當中有本地及國際藝術金工師,由珠寶首飾、珍珠、天然及培育鑽石都有提供,款式簡約百搭,送禮自用都可以。

香港本地首飾品牌推薦 :The Polska Traveller

有留意時尚潮流或本地藝人的造型的話,相信對The Polska Traveller 都不感陌生,The Polska Traveller 主要人手製作,創造人楊修麟(阿Lun)先後從香港、大陸和南韓等地的金工老師傅手上學習焊接、鑄造和拋光技能,再將世界各地的舊物鑄造成獨一無二的首飾。

香港本地首飾品牌推薦 : The Polska Traveller (IG@thepolskatraveller)

Mirror中的柳應廷(Jer)陳瑞輝 (Frankie)、許廷鏗(Alfred)、馮允謙(Jayfung)等人都是品牌的支持者之一。

香港本地首飾品牌推薦 : A.dult.O & JOVEN

誰說首飾配件必定是小巧及滿載點綴?「A.dult.O & JOVEN」則以金屬鑽石去展現出獨特風格,粗獷、形狀不一的設計中融合真假鑽石,個性味道十足。