理大圍城｜衝突8個月　疑查警員中箭案　警搜學生會檢證物

去年11月「理大圍城」，是反修例風波中最嚴重的警民衝突之一。持續13日的對峙，近1,400人被捕、數百人受傷。事隔至今剛好8個月，理工大學學生會表示，昨晚（16日）接獲警方通知，今早（17日）會帶同搜查令搜理大。據了解，行動與「理大圍城」中1名警員被箭射傷有關。理大學生會召開記者會，會長吳智浩表示警方會在今日早上就一宗暴動罪持搜查令進入校園調查，屆時學生代表將陪同校方代表與警方一同行動。 下午1時許，警方持手令進入邵逸夫大樓學生會室，搜查約1.5小時後，警員離開學生會室，並帶走兩大籃證物。學生會將於下午3時許開記者會，交代警方搜查過程及帶走什麼物資。

下午１時許，警方進入理大學生會室搜查。（楊嘉朗攝）

【1440】理大學生會於警員離開後見記者，會長吳智浩稱，警方已完成搜查行動，學生會於下午3時許再開記者會，詳細交代詳情，包括警方檢走什麼物資等。

【14:30】進入學生會室搜查逾1.5小時後，大批警員離開學生會室，並帶走兩大籃證物。

【13:00】學生會徵詢律師意見後，稱邵逸夫大樓不是他們的財產，是理工大學的財產，學生會沒有大樓充分財產擁有權時，學生會不會輕舉妄動；第二警方展示的手令法理基礎薄弱，學生會認為法理基礎有挑戰的餘地，會保留追究權利；至於警方如何進入、搜查房間，學生會是不會干預，但若發現財產有損害，理工大學會保留一切追究的權利。

警方代表則稱，3日前已向學生會展示搜令，剛才亦用了20分鐘去抄寫搜令，警方詢問學生會，會否告訴警方屬於學生會的電腦在哪裡，學生會代表稱，「沒有回應。」警方聽到回應後，進入學生會室，並帶同多個籃，相信用於裝證物。

【12:53】學生會暫時拒絕開門，並要求警方再次出示搜查令，讓代表律師可以了解搜查令內容。

【12:39】 警方手持法庭手令進入理大。有警員向學生會會長講解手令內容，指將會就暴動案進入學生會會房進行調查。惟理大學生會回覆要徵詢法律意見。警方反駁指，兩周前已通知學生會，已給予足夠時間，並指即使學生會反對，今日仍要進內搜查。

【12:30】警員進入理大搜查暴動案，消息指，警方將會於理工大學暢運道正門車路進入，到育才道，然後上邵逸夫大樓。警員進入理大後，要求在場記者、區議員出示證明文件。

進入學生會室搜查逾1.5小時後，大批警員離開學生會室，並帶走兩大籃證物。

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理大學生會會長吳智浩（右）表示警方會在今日早上時份就一宗暴動罪持搜查令進入校園調查，屆時學生代表將陪同校方代表與警方一同行動。（楊嘉朗攝）

「理大圍城」發生於去年11月17日至11月29日，大學內外烽煙四起，由於校園被警方包圍，不少人從天橋游繩逃走或潛渠離開，險象環生。事後警方總結拘捕1,377人，多人涉嫌「暴動」，但至今8個月，仍陸續有人被捕。其中在首日衝突的下午，1名傳媒聯絡隊警員，在距離大學近30米處，被箭射中左小腿，導致衝突急劇升溫。