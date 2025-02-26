財政預算案｜2元乘車優惠設限　市民:無影響但礙觀感　促高官減薪

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）正式公布新一份《財政預算案》，政府為庫房節流，將「兩元優惠計劃」改為「兩元兩折計劃」，即滿60歲的市民仍可享有兩元乘車優惠，但以每月240程為上限。10元以下的車資繼續收2元，惟10元以上的車資則改為兩折計算。



有退休人士得知消息後，認為新措施對生活影響不大，因每日大約8程已經足夠，但被問及對減赤的幫助，認為開源更重要，「你唔去開源一味慳慳慳，你派咗（福利）出去呢，叫人收返就好反感嘅」；惟仍要上班的人士估計，交通成本隨政策調整上升，但覺得相關改動對政府節流的效用不大，反建議「公務員薪金都可以減啲，高官（薪金）都可以削減啲」。



任職保安的李先生指，政策改變後，往九龍的交通成本隨政策調整上升，並認為削減長者乘車優惠效用不大，建議政府從其他方面開源節流。

李先生現時未退休，仍任職保安，他表示：「次數應該冇問題，金額都幾重負擔。如果真係退休人士，其實幾重負擔。」他續指，現時往九龍的交通成本隨政策應會上升，「如果改政策就多過2蚊」，退休後無收入恐難承受。他認為削減2元乘車優惠對政府節流的效用不大，因更新系統軟件等行政費亦不少，收益未必顯著，反而建議政府從其他方面開源節流：「公務員薪金都可以減啲，高官（薪金）都可以削減啲。」

羅先生指「兩元兩折計劃」影響不大，但認為強調開源重要性勝過節流。

羅生退休後生活悠閒，常外出用餐或遊玩。他表示：「一日通常都係坐4至6程，食早餐來回，食下午茶來回。」他續指：「8程車來回嚟講，差唔多全日都坐車啦，問題唔大。」對於10元以上車資改為兩折，他表示：「10蚊（兩折）嚟講，都係多幾毫子啫，我哋四圍去，8程嚟講都係多幾蚊啫。」他認為正常上班或生活需求4程已足夠，即使10元車資以上兩折，實際支付的款項亦不多，並淡然看待反對聲音：「咩都有人反對㗎啦。」

然而，羅生強調開源重要性勝過節流：「最緊要開源，節流節唔到幾多，你唔去開源永遠都唔夠㗎嘛。家有二千，每日二錢，全無生計，用得幾年？」他批評單靠節約不足以解困，「你唔去開源一味慳慳慳，你派咗（福利）出去呢，叫人收返就好反感嘅」，建議政府應靠加稅等手段增收，「諗點開源，加稅收，稅收專家會去諗㗎啦，呢啲唔係我去諗」。

關先生享受兩元優惠已一年半載，對新限制表示：「冇影響，我地啲無所謂，貴咪唔搭，去少啲地方。」

退休人士關先生享受兩元優惠已一年半載，坦言新限制對他無甚影響：「我地啲無所謂，貴咪唔搭，去少啲地方。」他認為政府政策難以抗衡，「政府政策佢話點就點，少少影響，唔會多」。他指出，2元與10元差距對市民影響有限，「2蚊同10蚊，影響唔會大，對香港市民嚟講」。然而，他對政府決策略有不滿：「佢哋決定，我哋小市民好難有聲音，少少無奈啦，好多方法但佢哋偏要（削減） …對佢財政司形象唔算好。」他提到政府可探索其他項目，「政府咁多項目可以諗，依家冇嘢諗咩」。

為政府庫房節流，滿60歲的市民雖仍可享有兩元乘車優惠，但以每月240程為上限，即平均每日8程。（黃學潤攝）

為政府庫房節流，滿60歲的市民雖仍可享有兩元乘車優惠，但以每月240程為上限，即平均每日8程。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在網頁《司長隨筆》展示新一份財政預算案封面用湖水「藍」色。（財政司司長網頁圖片）

政府於2012年推行「2元乘車優惠計劃」，鼓勵退休長者及殘疾人士外出參加活動或探望親友。及至2020年，時任特首林鄭月娥宣布將優惠門檻降至60歲，2022年實施。不過，問題卻逐漸浮現，其中公共巴士、小巴「長車短搭」問題備受詬病，加上60至64歲人士的車資以正價計算，政府對此年齡群的補貼負擔日漸加重。2021/22年度，計劃的支出為13.95億元，但上年度增至40億元，預計本年度開支高達60億元。

不過面對千億財赤下，政府勢必開源節流，故不少政黨建議取消或調整60-64歲的優惠，但消息指，如改動受惠年齡恐引起動盪大，故決定維持不變，即市民滿六十歲起即可享2乘車優惠；至於10元以上車資以兩折計算，則是希望藉以減少「長車短搭」，料新方案可節省以億元計算的開支。