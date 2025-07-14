港珠澳口岸奪命工傷｜親友黯然認屍：傷痛係永世都磨滅唔到！

赤鱲角順匯路一個地盤上周四（10日）紅雨期間發生致命工業意外，造成1死1傷，42歲姓黃男工人被重4噸的工字鐵擊斃。今日（14日）死者數名親友在工權會陪同下到葵涌公眾殮房認領遺體，難掩傷痛。



死者外母（右）直言女兒非常傷痛。（黃學潤攝）

據了解，工程公司就事故發放恩恤金，「仁濟緊急援助基金」今日有派員到場了解，惟目前未有政府部門聯絡家屬。死者岳母表示，事故發生非常突然，直言女兒非常傷痛，「希望政府真係注意下啲工業意外，為咗成個家庭，而有小朋友更慘，呢啲傷痛係永世都磨滅唔到！」

她指地盤設有安全主任，由他們視察環境，確保安全才安排員工工作，質疑為何在紅色暴雨警告生效時安排員工開工，以及為何吊運物件時員工位於下方，認為公司需要作出交代。

港珠澳大橋香港口岸順匯路地盤發生工業意外一個猶如「龍門架」高大的鐵工作平台倒塌，擊中兩名燒焊工人,一死一傷。（王譯揚攝）

據了解，死者工作期間上方一個鐵製工作平台倒塌，擊中其頭、腳當場不治，遺體困於建築物料下逾兩小時才成功移走舁送殮房。另一名傷者則清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。機管局即日已暫停涉事工程。

該宗工業意外中發生於上周四（10日）1時許，據悉一個如「龍門架」高的大型鐵製工作平台倒塌，同時有一支約12米長、重4噸的工字鐵墮下，擊中兩名工人，其中姓黃（42歲）男工人當場死亡，另一名姓劉（52歲）男工則受輕傷。

▼7月10日港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外．事發一刻▼



現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，坍塌倒下。（「HongKong CarCam」影片截圖）

傷者（間條衫）清醒送院；工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助。（林振華攝）

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警方將案件列作「工業意外」處理，死者死因有待驗屍後確定。

勞工處目前正就事故進行調查，發展局會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至將其從名冊除名。