悅來酒店4死案｜命案頭七 死者家屬神情肅穆 冒雨致祭
撰文：林澤鋒
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荃灣悅來酒店上周日（7月27日）發生4屍命案，37歲姓紀男子在社交平台留下遺書後，用刀殺死妻子及兩名兒子後墮樓身亡。今日（8月2日）是命案頭七，死者家屬在悅來酒店外致祭。警方亦在路祭範圍拉起橙色帶分隔，大批傳媒在外圍採訪。
上午11時左右，4名男女親友偕10多名宗教團體人士到場，有佛教人士在現場灑水。警方亦在場協助，封閉一段行人路。其後有一名道士到場，帶領家屬路祭，並做招魂儀式。4名家屬手持香支拜祭，神情肅穆；逗留約25分鐘黯然離開。
案發於周日（27日）凌晨4時45分，警方接到報案，指一名男子悅來酒店高處墮下昏迷，受傷倒卧關門口街對開。事主被送往仁濟醫院，延至5時03分證實死亡。涉事房間窗戶敞開，相信事主撬開窗後墮下。
警方隨後到其入住的酒店套房調查，發現房間反鎖，要剪斷防盜鏈入內。房間窗簾染有血漬，大廳梳化有一把24厘米長染血彎曲的廚刀。墮樓男子的36歲妻子倒臥大廳中間，兩名6歲和3歲兒子分別在套房內兩間睡房的牀上，3人頸部均有致命刀傷，5時27分在現場證實死亡。
警方調查指死者沒有財政壓力，亦沒有工作問題，相信他深受情緒病困擾而釀成悲劇。
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