港珠澳口岸奪命工傷｜ 遺孀「一步一步走出嚟」　望兩孩回饋社會

赤鱲角順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸地盤，上月10日紅雨期間發生奪命工業意外，一名42歲姓黃男工人被重4噸的工字鐵擊斃。



事故發生後，不少熱心市民和機構向徬徨無依的遺屬伸出援手。遺孀今日（27日）透過工業傷亡權益會Facebook發表公開信，感謝工權會和善心人的鼓勵及支持，「令我可以慢慢一步一步走返出來」。她又提及，對日曬雨淋為社會作出貢獻的業界的所有工程人員表示尊敬，寄望兩個孩子他日亦能回饋社會。



7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（右）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左）陪同下見記者。（資料圖片/林子明攝）

意外後倍感壓力「世界好灰暗」 對前路感迷惘

遺孀黃太在公開信提及，由於事出突然，一開始她難以接受，感覺「呢個世界好陌生好無助，係咪個天同我開咗個天大嘅玩笑？」。丈夫猝然離世，令她倍感壓力，「好似呼吸唔到咁」。

她唏噓指，「我哋一家四口其實本身真係好幸福，我先生逢放假就會陪兩個仔仔去踢足球，一齊打機，去遊樂園遊玩，佢哋本身有一個快樂嘅童年」。惟意外後，她在想「可以點樣去面對兩個小朋友，同佢哋解釋返爸爸已經離開咗嘅事實？」，擔心兩名兒子被事件影響，亦對往後生活覺得擔憂，「下一步應該點行應該點做，一切嘅事令到我好迷惘，我嘅世界好灰暗。」

感激工權會、家人、善心市民扶持 令她「一步一步走出嚟」

黃太感激工權會職員的陪伴及開解，告知她下一步要處理什麼，使她未至太徬徨。她亦感激家人對她的扶持，「每一日陪住我去處理我先生嘅身後事」；善心人的留言鼓勵與支持，「我其實都有留意，亦都銘記在心」。黃太直言各界對她的支持和鼓勵，是她最大的動力，「令我可以慢慢一步一步走返出來，為咗兩個小朋友亦都可以堅持落去，繼續陪伴兩位小朋友健康成長。」

現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，坍塌倒下。（「HongKong CarCam」影片截圖）

寄語同樣遭遇的媽媽們：唔係得一個人面對

黃太藉此希望鼓勵遇到同樣遭遇的媽媽們，她深明「突然間冇咗另一半會感到好徬徨無助，但其實仲有好多人仲支持緊我哋幫助我哋，我哋唔係淨係得一個人去面對所有事」，作為媽媽，應該為身邊的小朋友考慮，在失去爸爸的情況下，媽媽是他們唯一的依靠。小朋友更不懂表達自己的情緒，「如果我哋都諗得唔開做傻事，小朋友之後點算？」她指，現時她將注意力投放於小朋友身上，與小朋友散心看風景，多做運動紓壓，將注意力分散，「一步一步走出嚟」，相信丈夫在天之靈會感到安慰。

黃太在文末對業界所有工程人員表示尊敬：「你們真的很偉大，日曬雨淋為我們作出貢獻，我為我先生生前嘅付出亦感到驕傲。感激有你們。」她萬分感激各界對一家的幫助，希望他朝一日，她與兩個兒子「好似你們這樣幫助有需要嘅人，回饋社會。」

7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（右）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左）陪同下見記者，其間黃太激動落淚。（資料圖片/梁偉權攝）

意外發生後，黃太曾接受傳媒訪問，憶述丈夫過去曾從事運輸司機8至9年，惟早前裁員嚴重，丈夫為一家人的生活，於是轉到地盤工作，「叫做有工返先」。她得知地盤工作危險，平日時不時着丈夫「落雨唔好返工」，惟可能丈夫當時早上出門時雨勢尚小，故照常上班。

事發於7月10日午約1時40分，當時紅色暴雨警告生效已生效約一小時。黃太表示，丈夫當日出事前約一小時，趁用膳時間與她通電話，「我仲同佢講緊好大雨，我話你收工未？佢仲同我講未，未收得工仲要繼續做」，當時丈夫在電話中，沒有提及會否提早下班，或地盤是否有安全地方讓工人避雨，「點知一個鐘之後就係出現咗呢個意外，我喺個電話度已經叫咗佢小心啲架喇……」說到這裏，黃太不禁再次落淚。

7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（右）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左）陪同下見記者，要求公司交代為何在紅色暴雨警告下，仍要求工人開工。（資料圖片/梁偉權攝）

黃男生前與妻子育有兩名分別12歲和11歲的兒子，其中一個兒子將於今年9月升中，黃太指，兒子獲派心儀中學，「本身好開心」，更向爸爸表示「好鍾意」該學校，故當日兒子一睡醒，黃太便陪他到中學註冊，「無諗過註冊途中我哋就收到個咁嘅電話」，她當時也不敢即時將噩耗轉告兒子。

原本的一家四口突然變成「三缺一」，失去家庭支柱。面對丈夫遽然離世，黃太質疑為何工程公司在紅色暴雨警告下，仍堅持要工人開工，「佢哋又無做到風險檢查，就算要開工，唔係應該有安全主任檢測咗，先叫佢地做嘢嘅咩？同埋就算你吊運咗，點解仲可以安排人喺嗰啲高空擲物（吊運物件）下面繼續做嘢？導致我老公而家死咗！」

7月10日赤鱲角港珠澳大橋香港口岸地盤奪命工業意外，造成一死一傷，姓黃男死者的妻子（左二）和岳母（右二）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左一）陪同下見記者。（資料圖片/林子明攝）

事發在7月10日下午約1時40分，赤鱲角順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸一地盤，一個猶如「龍門架」高大的鐵製工作平台倒塌，同時有一支約12米長、重4噸的工字鐵墮下，造成一死一傷。在地面工作的姓黃（42歲）男工人頭、腳重創，當場死亡，另一名姓劉（52歲）男工當時正在升降台的斗上拆除工字鐵，其間工字鐵墮下碰撞到台斗，劉男墮下，前臂擦傷，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。離世的黃男則被困在建築物料下，遺體逾兩小時後才成功移走舁送殮房。

中國建築在事發後回覆查詢稱，公司對「航天走廊」專用行車天橋工地發生工業意外，導致一名工人死亡深感難過，並向工友家屬致以深切慰問；公司正聯同分判商派員聯絡工友家屬，以提供適切支援和協助，並會全力配合當局調查意外原因。

機管局回覆《香港01》查詢時則表示，事發當日下午接獲報告指，承建商於「航天走廊」專用行車天橋工地進行拆卸支架工程期間，有支架倒塌，導致一名工人不治，一名工人受傷，由救護員送往醫院治理。機管局對有工人離世感到十分難過，正與項目承建商跟進，又指目前相關工程已暫停，局方一向十分重視工地安全，會配合相關部門的調查。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，正調查意外原因。

港珠澳口岸工業意外疑似平台坍塌，有工字鐵墮下，工人一死一傷。（王譯揚攝）

傷者（間條衫）清醒送院；工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助。（林振華攝）