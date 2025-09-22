北大嶼山公路連生意外　6車串燒　鋼筋插爆巴士車尾玻璃阻交通

北大嶼山公路接連發生交通意外，往機場方向交通嚴重受阻。



今日（22日）上午8時55分，北大嶼山公路（往機場方向）近欣澳的慢線，一輛貨車與巴士相撞，貨車上數捆鋼筋插爆巴士車尾的玻璃。消防及救援人員到場，初步確定無人受傷。其後於上午9時04分，6輛私家車相撞，其中一名男司機受輕傷。



貨車上數捆鋼筋插爆巴士車尾的玻璃。（Carrie Chan／車cam L（香港群組）圖片）

運輸署上午9時44分宣布，較早前因交通意外而封閉的北大嶼山公路(往機場方向)近欣澳海水抽水站的部份行車線現已解封。車龍有待消散。

市民請留意龍運巴士途經北大嶼山公路(往機場方向)的服務會受影響。請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

上星期一（15日）同樣發生驚險意外，青朗公路一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向時，突有一支長約2米的鐵通由車頭飛入車廂，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（65歲）男車長胸口，車長急忙向乘客求助，並安全停車，有驚無險。