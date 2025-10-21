機場事故｜圍網、跑道燈等換妥 北跑道重開備用 以配合移走殘骸
撰文：凌逸德
香港國際機場於本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架原定由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然離奇左轉衝出跑道，衝破圍欄後，撞及一輛在北海岸線行車道的巡邏車，貨機及巡邏車同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。受事故影響，機場北跑道一度關閉，至今日（21日）下午約4時重開。機管局表示，已更換損毀的跑道邊圍網、跑道燈及其他設施，修補和清理跑道表面等。
局方指出，事故的救援工作於昨日約中午結束，有關部門的蒐證亦已於昨日下午約4時完成。機管局隨即展開北跑道清理和復修工作，包括更換損毀的跑道邊圍網、跑道燈及其他設施，修補和清理跑道表面等。基本復修工作於今日清晨完成，機管局今早聯同民航處相關人員到場檢查，確認北跑道已可安全運作，可以重開。北跑道已於今午約4時重新開放，現時維持備用狀態，可按照航空交通管制使用，以配合移走失事飛機的工作。
機管局又指，失事飛機仍在跑道的鄰近海域，為配合移離工作，北跑道將暫時維持備用狀態。機管局正統籌將飛機移走，包括聯絡飛機擁有人、籌備所需工具包括大型吊臂和船隻等。
