機場貨機墮海‧有片｜廣州打撈船「南天翔」抵港 勘察貨機殘骸
撰文：羅敏妍 蔡正邦
出版：更新：
香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架原定由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然離奇左轉衝出跑道，衝破圍欄後，撞及機場保安公司的一輛巡邏車。貨機及巡邏車同告墮海，車上兩名機場保安人員喪生。
事隔三日，貨機的殘骸仍然在海面等候吊運。今日（23日）早上9時許，廣州打撈局的打撈船「南天翔」已經靠近貨機殘骸，準備貨機打撈及移離工作。現場所見，打撈船與貨機維持200米至300米距離。吊臂放下，尚未指向貨機方向，工作人員在船上走動，並派出4人小艇靠近貨機勘察。
機管局今日（23日）早上發新聞稿稱，打撈工作由機管局統籌，廣州打撈局聯同珠江客運受委託，派出兩艘專業打撈船，進行貨機打撈及移離工作。打撈船「南天翔」及「南天鵬」將今明兩日陸續到達機場水域範圍，吊重能力分別達350及500噸。打撈船將帶同器材及專業團隊，包括潛水員、機械操作人員、船員、工程師等約80人。
北跑道於今日早上8時起暫時關閉，打撈工作預計持續數天。
機管局昨日（22日）指，失事飛機仍在跑道的鄰近海域，為配合移離工作，北跑道將暫時維持備用狀態。機管局正統籌將飛機移走，包括聯絡飛機擁有人、籌備所需工具包括大型吊臂和船隻等。
+1
+4
機場貨機墮海｜香港機場指揮塔與機師對話曝光 意外後貨機無回應機場事故一文看清｜杜拜抵港貨機降落後突左轉 撞巡邏車落海2死機場事故｜巡邏車41歲司機遺7歲兒 母親斥航空公司無表態無慰問機場事故｜30歲死者家屬淚灑殮房 胞姊累癱輪椅：打份工都要死！機場貨機衝落海｜機師沒發出求救訊號 機管局︰正常唔會轉出海邊機場貨機墮海｜兩內地重型打撈船今明到港 機管局料打撈持續數日