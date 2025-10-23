機場貨機墮海．直播｜廣州打撈船「南天翔」抵港　打撈貨機殘骸

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架原定由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然離奇左轉衝出跑道，衝破圍欄後，撞及機場保安公司的一輛巡邏車。貨機及巡邏車同告墮海，車上兩名機場保安人員喪生。



事隔三日，貨機的殘骸仍然在海面等候吊運。今日（23日）早上9時許，廣州打撈局的打撈船「南天翔」已經靠近貨機殘骸，準備貨機打撈及移離工作。現場所見，打撈船與貨機維持200米至300米距離。吊重臂仍然放下，不是指向貨機方向，工作人員在船上走動，並派出4人小艇靠近貨機勘察。



廣州打撈船「南天翔」就位，準備打撈工作。（蔡正邦攝）

機管局今日（23日）早上發新聞稿稱，打撈工作由機管局統籌，廣州打撈局聯同珠江客運受委託，派出兩艘專業打撈船，進行貨機打撈及移離工作。打撈船「南天翔」及「南天鵬」將今明兩日陸續到達機場水域範圍，吊重能力分別達350及500噸。打撈船將帶同器材及專業團隊，包括潛水員、機械操作人員、船員、工程師等約80人。

北跑道於今日早上8時起暫時關閉，打撈工作預計持續數天。

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（蔡正邦攝）

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（黃學潤攝）

機管局昨日（22日）指，失事飛機仍在跑道的鄰近海域，為配合移離工作，北跑道將暫時維持備用狀態。機管局正統籌將飛機移走，包括聯絡飛機擁有人、籌備所需工具包括大型吊臂和船隻等。

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）

+ 1