宏福苑大火01追蹤｜居民捨己救人　消防闖400度火海　DVIU尋遺骸

大埔宏福苑大火奪去過百條人命，是香港近半世紀以來最嚴重的災難，全城悲痛。火場內，消防員在四百度高溫、濃煙遮蔽下硬闖火海，居民外傭捨命救人；火場外，有救護員、醫護救助傷者，警員徒手在瓦礫堆中挖出遺體，義工，自發帶衣物、食物等物資到大埔，盼安撫有需要的災民。

2025年12月2日，大埔宏福苑五級火後，消防員仍在災場搜索。（夏家朗攝）

高級消防隊長憶述尋回殉職同袍

11月26日下午2時51分，宏福苑起火。駐守沙田消防局的消防隊員何偉豪接報後，約10分鐘趕到現場，在地下參與救援。約3時半，他在火場內失去聯絡。

高級消防隊長李國俊憶述，同袍隨即展開搜索，至下午4時01分，在宏昌閣對出空地將何偉豪尋回：「我們沒有時間沉澱，將何隊員交給救護員後，隨即有隊伍進入宏泰閣。」

2025年12月6日，高級消防隊長李國俊（左）及消防員李皓鏵接受內地傳媒訪問。

火警其時已升為五級。火場溫度高、視野近乎全黑，燒毀的棚架、竹枝會由高處墮下，消防員連進入屋苑也有困難。李國俊說，推開防煙門後，走廊溫度已升至約400度，有單位門外已見火舌，「救人相當困難」。

火災發生約四小時後，消防處處長楊恩健證實，何偉豪殉職，「在此代表消防處，向何隊員的家人致以最深切的慰問」。前線消防員無暇消化噩耗，只能收起悲傷，進入災場逐層救人。

2025年12月6日，消防處處長楊恩健接受內地傳媒訪問。

2025年11月29日，市民到沙田消防局獻花悼念。（廖雁雄攝）

前線消防邊擋碎石 邊拖離傷者

前線消防員李皓鏵在起火的宏昌閣，救出了兩位傷者：「第一名傷者在火海衝出來。」李皓鏵與隊員在宏昌閣對出的空地發現傷者，那時對方全身已大面積燒傷：「整張臉都燒紅了，皮膚已燒焦並脫落。」第二名男傷者，躺在宏昌閣後樓梯最外側的位置，趴在地上揮手求救。

李皓鏵發現他的位置極危險，因他他所處的環境溫度極高，而且離宏昌閣非常近：「我立即衝上前，一邊為他擋開從高處掉落的碎石和雜物，一邊把他拖離宏昌閣的方向」

消防處副處長（機構策略）黃嘉榮（中）。

消防副處長：從沒放棄

火災去到第二日仍未救熄，在七幢着火的大廈有四座大致救熄時，消防處副處長黃嘉榮就說：「我們到這一刻，從來沒放棄過，不排除救出更多傷者。」他稱，同事會在每一個單位破門入去進行徹底搜索，盡快救出有機會的傷者。

2311消防員及救護員救人

大火最終燒逾43小時，整場救援共有2311名消防員及救護員參與，12名消防人員受傷。殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜，12月19日舉行最高榮譽喪禮後，遺體安葬浩園。

此外，在現場地下拯救每一個傷者，為他們提供最快、最適切的醫療支援，將他們送到醫院救治的救護員，還有醫護人員，同樣值得香港市民尊重及致敬。

DVIU：徒手從沙石泥濘挖掘遺體

這一場火警需要拯救的人，亦包括死者家屬。由於有部份遺體燒至難以辨認，警方災難遇害者辨認組，在火場的碎片瓦礫尋找遺骸，讓家屬與死者好好道別。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢12月1日哽咽道，有些遺體已變成灰燼，不排除最後未必能夠將所有失聯人士帶出來。

2025年12月3日，警方災難遇害者辨認組（DVIU）在現場搜證。（陳葦慈攝）

警方的災難遇害者辨認組在大火救熄後，連日去到災場尋找遺體，令人心傷及痛心。災難遇害者辨認組主管警司鄭家俊說，曾在同一層找到幾具遺體：「這些遺體有大有細，有老有嫩，甚至可能是一家人來的。」他說，隊員要在現場控制好情緒，將遇難者帶出去。

部份遺體燒成灰，家屬連日看照片認屍不果，警方要在遺體不同的部份採集DNA做鑑證。鄭家俊說，同事為了更完整地將遺體交給家人，徒手從沙石、泥濘、雜物、污水挖掘。

2025年12月1日，警方災難遇害者辨認組（DVIU）到現場搜證。（夏家朗攝）

救人市民Will濃煙拉鄰居入屋待救

救人的英雄，還有冒着危險拯救他人的市民。Will與太太與一對子女，住在宏昌閣2樓一單位，火災時於家中睡午覺。宏昌閣起火後，Will收到太太來電走火警，卻因火警鐘沒響，od2h未察覺事態嚴重，「以為好小事」，施施然更衣才離開。Will 一開門，濃煙撲面而來，他只好折返入屋，以毛巾濕水掩鼻。

後來，Will聽到走廊傳出呼救聲，他決定拿起毛巾掩面再開門，在濃煙之中將一對夫婦救入屋，「手機電筒沒用，完全看不到，只好摸着牆。因為我都要思考，有甚麼事我如何折返。我就是摸着牆大叫，過來呀過來呀，他們一直有聲，我又有聲，就是大家用聲音去判斷大家在哪。我捉到有人就馬上扯後，即刻退後幾步去轉身開門，成功將他們救回家先。」

WILL被困當日，在屋內拍低煙霧彌漫的環境，在網上引起關注。（Will facebook）

WIll：我不是英雄

可是，Will一直對於未能救回同層的婆婆及外傭，深感懊悔，「我有點後悔沒找婆婆，我覺得自己沒有資格，在這個如此沉重的事件中說我是英雄。我不是，英雄不是我。」

大埔宏福苑五級火災，宏昌閣2樓一名婆婆與外傭罹離，女兒Agnes從加拿大多倫多趕返港，並開腔向《香港01》剖白。（陳浩然攝）

罹難婆婆的女兒Agnes，閱畢Will的訪問，開腔向《香港01》剖白，稱想慰問他：「我想告訴這位李先生，我都想見到你。因為真的不需要內疚，完全不需要內疚，因為其實你已經救了兩名很珍惜的、重要的生命，你已經盡了你最大努力。」

Agnes 說，能想像當時情況惡劣，可能當時一出去救人，變成三人沒命，因此着Will不用內疚：「我感激你們，起碼給了我更多資料，知道更多我母親的情況及印傭的情況，讓我有一份釋懷，反而在此多謝你們。」

不幸罹世的婦人，在逃生時逐家逐戶拍門促鄰居逃生。(網上圖片)

葉太逃生時拍門示鄰居 不幸罹難

有市民冒着生命危險，最後不幸罹難。已逝世的宏福苑居民葉太，其家屬於網上發文，稱透過逃生的街坊口中得知，葉太無即時逃生，而是逐家拍門叫鄰居逃生，令她延遲了逃生的機會，葉太最後逃回家中，不幸罹難，但她成功救了4個人及1隻狗，一命換五命。

大埔宏福苑火災當日，一名菲傭邊拍片、邊手抱幼主狂奔23層樓瘋狂逃命，開直播通知同鄉離開。（影片截圖）

外傭抱Ｂ跑23層樓梯逃生 開Live提同鄉

而離鄉別井，照顧無數個家庭的「工人姐姐」，也是今次火災的救人英雄。在宏福苑工作約半年的菲傭Nerissa Catabay，發現火警後抱着僱主的嬰兒，跑了23層落地下，期間還開直播叫同鄉逃生，兩人最後逃出生天。菲傭Rohodora剛剛來港工作，與3個月大嬰兒一同被困火場，她一直緊抱嬰兒，最後一起獲救。

