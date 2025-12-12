宏福苑大火01追蹤｜工程師分析信文件制度崩壞　註定無法避災？

大埔宏福苑五級大火後，被連番揭發文件造假，包括顧問報告、棚網檢測證書等，勞工處亦誠實承認，16次巡查棚架「看棚網證書是否符合要求」；用極度易燃的發泡膠、逃生後樓梯木窗開洞，更是無部門負責監管。現在香港的工程業界，奉行「信任制度」，相信專業人士的報告和簽名，但過去多次的事故，如MIRROR演唱會、政府採購飲用水、醫管局擴建監測造假，都是因為「驗」文件、「信」簽名出事。

《香港01》訪問兩名工程師，探討制度後導致火災成因、無法作監察的緣由。兩名工程師均強調香港工程奉行「信任制度」，目前地盤物料及檢測報告繁多，沒可能鉅細無遺逐一檢查。但對於信任機制的崩壞，大火災似乎無法避免，他們強調只能依靠業界及各持份者自律並互相監察，否則監察成本將無限擴大，最終成本都是轉回到業主身上。

2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網。（陳葦慈攝）

交由承建商及顧問監督

屋宇署負責制訂及執行建築物條例下的建築及維修安全，私人樓宇的建築維修由屋宇署負責，資助房屋的建築維修，包括大埔居屋宏福苑，則由房屋局轄下的獨立審查組處理。截至2023年底，全港有逾2.8萬幢私人大廈樓齡達30年或以上，或隨時需要強制驗樓。

由於大廈大維修數目眾多，屋宇署及獨立審查組會下放權力予承建商及顧問公司的獲授權人士（AP）及工程專業人士，由他們代替兩個部門主理監督及履行建築物條例的角色。故此，兩個部門均依靠承建商及顧問公司在現場監督，要求他們提交文件確保符合建築及消防安全，兩部門會到場突擊巡查。

記者訪問資深土木工程師倪學仁及資深電機及屋宇裝備工程師何永業，了解整套大維修的制度，窺探承辦商及顧問公司應承擔的責任，並了解政府當中的監察責任有否疏漏。

資深電機及屋宇裝備工程師何永業。（夏家朗攝）

發泡膠板

資深電機及屋宇裝備工程師何永業表示，建築物條例只要求承建商提供大維修整個工序的做法及步驟，即承建商只需提供會做什麼工程，當中牽涉什麼工序及主要物料，確保符合建築與防火安全，但條例未有具體要求提供所有會使用到的物料。何解釋原因是地盤牽涉大量不同物料，無可能要求承建商提供所有物料的清單，只需確保符合建築與防火安全。

但何永業稱宏福苑封窗的發泡膠板，每個單位的窗戶都有貼上，至少有2,000塊發泡膠板，屬於大量使用的物料，承建商應有責任向部門解釋為何使用大量易燃的發泡膠板，並符合防火安全。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（夏家朗攝）

臨時措施毋須交部門審批

資深土木工程師倪學仁表示，在目前取得的資訊，使用發泡膠封窗是導致大火災最嚴重的原因之一，因發泡膠板屬易燃物件，最大的影響就是弄爆窗戶，再導致每一個單位再燃燒，令大火蔓延及燃燒時間長很多。

倪學仁指封窗的發泡膠板屬臨時性措施，不需要送去屋宇署或房屋局的獨立審查組審批，讓地盤靈活運作及彈性處理不同情況，但承辦商及顧問要確保所使用的臨時物料是符合防火與建築安全，故此是次火災，承建商及顧問公司需負上一定程度最大的責任。

資深土木工程師倪學仁。（李穎霖攝）

棚網及棚網檢測報告

現時法例無明確要求棚網的標準，只有屋宇署發出的守則和指引。

何永業稱屋宇署是有要求棚網是需要阻燃，但署方是否即時要求承建商提供棚網檢測報告，或者由哪個供應商發出的證明書，相關的條例似乎沒有寫得很清楚，但業界一般是要跟足政府部門所發出的守則及指引。

他稱若果承辦商及顧問公司失責被刑事檢控，承辦商及顧問公司便要向法官解釋為何當時未有跟隨守則和指引，提供符合阻燃標準的棚網。

條例僅要求符阻燃標準 無資源核查所有報告

《香港01》早前揭發有假的棚網阻燃檢測報告，問及是否可致電檢測公司核查檢測報告，倪學仁認為難以實行，全因地盤物料的檢測報告太多，無可能每項物料的檢測報告都去查證。倪學仁稱若一枝竹、膠索帶都要核查會相當擾民，不但影響地盤施工，同時增加政府資源成本，最終只會將成本轉嫁回業主。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，災難遇害者辨認組（DVIU）警員仍在逃生後樓梯搜索。可見後樓梯部份窗框缺失，部份密封窗則完好。（夏家朗攝）

防火窗框

後樓梯的窗框改成易燃的木窗框，何永業估計改成木窗框是方便工人爬出不同樓層的棚架工作，用木製窗框除成本便宜，並易於鎅開成合適的尺寸。他指木窗框會開窿上鎖，是防止居民或小孩貪玩從拆掉的窗框爬出，並方便工人在工作時出入。

防火鋁窗框貴臨時木框很多倍

倪學仁指木窗框同樣屬臨時性措施，同樣不需要送去屋宇署或房屋局的獨立審查組審批，但更換後樓梯的防火鋁窗框，承辦商需要換上同等防火時效的物料，例如常用的Promatect S，即是石屎板及外層兩邊為鐵板，具防水、 防火及隔熱功能。倪指這種物料一塊Promatect S成本要1000元，貴木框很多倍，但窗框數目始終有限，對整個大維修來說只是花費很少。

2025年12月2日，大埔宏福苑五級火後，消防員仍在災場搜索。（夏家朗攝）

警鐘系統及巡查

多名宏福苑居民表示，火災時消防警鐘系統失靈及消防喉無法射水。何永業表示，警鐘系統的作用不單止是叫人走，警鐘系統同時是令消防泵轉動，提高水壓予高樓層單位的消防喉運作射水。他續表示若警鐘系統需要維修，不論是預約或緊急維修，都需要通知消防處「掛牌」，並要安排人手或消防用品應對警鐘系統失靈時的火災。

消防巡查不查警鐘系統 交承辦商年檢慳資源

倪學仁則表示，大廈每年要聘請消防設備承辦商為警鐘系統作年檢，該承辦商會為警鐘系統作完整測試。倪稱消防處到大維修的大廈巡查時，是不會檢查警鐘系統，只會巡查走火通道有否阻塞等情況。

他解釋測試大廈消防系統或要花費數日作測試，全港亦有以萬幢計的大廈，消防根本無人手可作檢查處理，只好交由消防設備承辦商每年檢查代替。

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（梁鵬威攝）

奉行「信任制度」 專業人士缺自律釀悲劇

倪學仁及何永業均有提及香港工程奉行「信任制度」，要相信專業人士自律並提交真實報告。但信任機制崩壞並失衡，大火災似乎無法避免。何永業認為是機率的問題，其他屋苑都有類似的問題，如工人吸煙及不合格棚網等問題；倪學仁則認為大火災仍是可以避免，但需依靠法團、業主及各持份者的監察。

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時居民開會商討對策。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

籲業主勿依賴顧問 業主法團有能力監察

但法團缺乏工程知識背景下，難以察覺承辦商的端偽。倪學仁不認同有關說法，他指大維修項目對承辦商的工程要求不高，現時網上資訊發達，加上總有業主會有工程相關知識及背景，著業主不要全部依賴承建商及顧問監察，而是讓顧問幫助法團監察，稱業主是有能力監察大維修的工程。

