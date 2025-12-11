宏福苑大火01追蹤｜宏業被捕顧問為房屋署外判測量師　火後遭解僱

大埔宏福苑五級火災傷亡慘重。警方以涉嫌「誤殺」拘捕承建商宏業建築工程公司三名男負責人，他們已獲准保釋。其中一名是工程顧問的黃忠基（Steve）被捕人，被捕時是房屋署在牛池灣的合約制屋宇保養測量師。房屋署回覆《香港01》查詢時確認，黃忠基負責東九龍公屋保養維修，由房屋署面試甄選，11月28日已將其解僱。



警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（香港01直播截圖）

黃忠基被捕時正於房屋署任職

警方在火災翌日，以涉嫌「誤殺」，拘捕「宏業建築」三名負責人，三人分別董事何建業（52歲）、侯華建（54歲），以及授權簽字人黃忠基（68歲）。

《香港01》獲悉，黃忠基被捕時正於房屋署任職，是牛池灣的合約制屋宇保養測量師。

警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（馬耀文攝）

房屋署：負責東九龍公屋保養維修 已解僱

房屋署回應指出，根據紀錄，黃忠基先生屬專業服務供應商聘請的僱員，曾調配到房屋署擔任外聘屋宇保養測量師，只負責香港房屋委員會（房委會）東九龍轄下分區出租公共屋邨的保養維修工作，與居屋屋苑維修工程無關。黃先生自2025年11月28日已被有關專業服務供應商終止其僱員身份。

由房屋署面試、甄選

房屋署有透過專業服務供應商聘請屋宇保養測量師，協助處理房屋署物業的維修保養、改善／加建工程，包括擬備圖則和施工時間表。專業服務供應商根據房屋署釐定有關職位的入職條件（如專業資格及工作經驗）及條款，進行公開招聘。房屋署職員進行面試和甄選後，由專業服務供應商與有關人士簽訂僱傭合約。雖然房屋署與受聘人士並無直接僱傭關係， 但房屋署會監察其日常工作、出勤紀錄及薪酬支付情況。房屋署亦不時檢視及優化制度，強化相關監督措施。

曾被控《防止賄賂條例》罪行

《香港01》早前報道，黃忠基於2004年被控《防止賄賂條例》下的「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件」，即使用虛假文件意圖欺騙僱主或受僱機構，最高可被判刑為判監七年及罰款50萬元。該案曾於東區裁判法院應訊，惟未有資料顯示當時案件的結果。

曾獲顏汶羽讚賞

翻查資料，房屋署「屋宇保養測量師」月薪約7至12萬元。黃忠基曾出現於2023年2月的「讚賞錄」中。屋宇署「一般承建商名錄名冊」顯示，「宏業建築」的註冊屆滿日期為2027年3月。黃忠基也在屋宇署的在認可人士名冊，其認可人士資格於本月底屆滿，而檢驗人員資格則於2027年6月屆滿。

顏：不記得、我已經落選

剛剛在立法會選舉落選的民建聯顏汶羽表示，不記得讚賞過什麼人，處理過很多項目，並強調「我已經落選」，會回辦公室看資料。

據了解，黃忠基並非公務員。資料顯示，所有公務員（包括合約公務員）都需要遵守《公務員守則》，當中列明須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突。如有出現，他們須盡快向上司申報，以便上司決定如何處理。

倪學仁：需事先申報

資深土木工程師倪學仁稱，如工程師、測量師等人於政府部門任職，不論是全職或是合約制員工，在其他公司有擔任職位，需事先向部門申報，再視乎署方是否批准。倪學仁又表示，若私人公司的職務與署方的職位性質相近，甚或有利益衝突，一般不會獲得批准。