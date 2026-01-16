屯門市廣場開槍︱身亡疑犯非社署社工跟進 社署：正聯絡家人協助
撰文：凌逸德
出版：更新：
屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，一名34歲越南裔本地男子，闖入DONKI廚房取走利刀後，挾持一名女途人，最後遭兩名警員開槍擊斃。消息稱，身亡疑犯有濫藥惡習及長達10年的精神病史，原定1月8日覆診，最後「甩底」；但他不是社會福利署社工跟進個案。
社署回覆查詢時表示，社工正嘗試聯絡死者家人及相關人士，並會按其福利需要，提供適切協助。
另外，社署今日於案發現場附近設立流動服務站，向受事件困擾的市民提供支援，並派發服務單張講解處理情緒困擾的方法。
社署呼籲市民如因事件受情緒困擾，可聯絡當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署24小時熱線2343-2255尋求協助。
天眼直擊警員開槍制服疑犯過程
