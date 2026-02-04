深水埗V Walk商場超巿 飲品公司職員揭樽裝茶被打開 報警處理
撰文：馬耀文
出版：更新：
今日（4日）上午10時54分，深水埗深旺道V WALK商場內一間超級巿場，有飲品公司職員巡查時，發現店內一瓶樽裝茶被打開，擔心受污染，遂報警求助。據了解，職員亦發現涉事樽裝茶懷疑有沉澱物。
警員接報到場，向職員了解情況，其間店舖如常營業，未見有任何產品被圍封。案件列「求警調查」，交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。
去年8月，一名63歲男子被揭涉嫌將尿液混入加系可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，於過去一年內，將「加尿飲料」放於深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場的貨架上。據知相關飲品公司在該次事件後，會安排職員巡查出售旗下飲品的店舖，今日職員在巡查期間揭發有樽裝茶被打開。
