北角60年樓齡「利都樓」業主大會　通過終止鴻毅工程顧問職務

北角英皇道177至191A號利都樓的大廈維修，與去年11月發生火警的大埔宏福苑一樣，由「鴻毅建築師有限公司」出任顧問。慘劇震驚全港，利都樓昨日（2月10日）舉行業主周年大會，議程包括商討及議決是否由鴻毅繼續留任維修顧問，或另行重新申請市區重建局大廈維修資助。據了解，有30名業主出席業主立案法團大會，25票反對鴻毅繼續做大廈的工程顧問，另外5票棄權。



北角英皇道利都樓2月10日舉行業主周年大會，表決通過終止「鴻毅建築師有限公司」出任大廈維修顧問。（香港01記者攝）

翻查資料，利都樓在1966年入伙，提供約200多個單位。屋宇署在2019年已向利都樓發出強制驗樓令；利都樓亦另有安排更換升降機。有受訪業主表示，強制驗樓及大維修工程，是根據市建局的招標妥聘請顧問和承建商，鴻毅獲聘為顧問公司。但市建局的維修資助不包括更換升降機，鴻毅曾向法團表示可「義務」為升降機工程進行登報招標，獲法團接受。

該業主稱，大廈隨後就聘請升降機工程公司一事登報，有約十多間公司提交資料。鴻毅稱部分公司疑涉圍標或有其他問題，經篩選後最終只有3間公司供業主選擇，當時報價最高的一間公司，工程費用逾百萬，要由約250戶業主攤分。最終業主大會推翻工程，並在2025年初改選法團，其後新一屆法團不再經鴻毅就升降機工程招標，改為自行招標。

至於大維修方面，該名業主指鴻毅至今只向市建局提交標書，尚未獲市建局審批，未走到聘請承建商的一步。該業主指滿意今次投票結果，又提及政府近日表示將提出修訂《建築物管理條例》，改革樓宇管理包括就法團會議的授權票設上限。他指這事「一早要做啦」，反問「點解政府係要發生咗一個168人嘅血的教訓（大埔宏福苑大火導致168人死亡），先至識得痛定思痛去解決呢個問題呢？ 」

鴻毅曾於上月回覆利都樓業主立案法團的查詢，指宏福苑火災後，該公司全數內部資料被檢取及搜查，為免客戶承受不必要風險，公司當時「以負責任的態度」決定暫停一切運作；至事件經進一步處理後，公司已向客戶發信澄清最新業務安排，並指出若雙方仍具信任條件，鴻毅可繼續履行原有顧問服務責任及工作。

鴻毅在該次回覆中又稱，明白宏福苑火災後出現大量評論質疑火警起因，「難免導致客戶對本公司產生擔心」，但公司強調當中有大量資訊與事實不符。公司稱，若利都樓業主立案法團有信心鴻毅可繼續完成餘下工作，鴻毅將立即安排團隊，包括新任獨立註冊檢驗人員，按原服務條款及收費，回復正常工作。惟若法團慎重考慮後，認為雙方已缺乏信任基礎而終止合約，鴻毅會「體諒並盡力配合」及協助過渡至新服務供應商。