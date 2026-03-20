葵涌地盤冧天秤｜警方及勞工處人員進駕駛室搜證　現場路段仍封閉

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，昨日（19日）下午有天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。事發翌日，天秤殘骸仍然在對開山坡未移走，今早警方及勞工處等人員到來檢視，現場交通仍然受阻。



今日（20日）上午10時左右，警方鑑證科及勞工處等人員相繼到事發現場，他們走近斜坡，檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。

警方鑑證科及勞工處等人員到場調查，一行人走近斜坡檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。（翁鈺輝攝）

警方及勞工處等人員在場檢視天秤殘骸。（翁鈺輝攝）

警方及勞工處等人員在場檢視天秤殘骸。（翁鈺輝攝）

大窩口邨地盤昨日發生天秤倒塌事故，一名工人當場身亡，地盤今日繼續停工。（翁鈺輝攝）

運輸署稱，較早前因高空墮物大窩口道（來回方向）介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。

以下受影響的巴⼠路線仍然需改道⾏駛：(1)九巴第32H,43號線；(2)龍運第A32號線；及(3)城巴第930號線。

個別巴士站有所調整。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

市民出行前，請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息，提早計劃行程，以及預留充裕交通時間。

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▼3月19日天秤倒塌▼

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌。（kwongoodgo / 網上圖片）

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）