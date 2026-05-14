宏福苑上樓︱居民不捨舊居　疑慮未釋難定去向：買樓唔係買棵菜

大埔宏福苑大火，今日（14日）當局繼續安排宏志閣居民第二度分批上樓執拾物品。有宏志閣居民坦言不捨數十年的居所，但要考慮維修費、樓換樓的問題，感到進退兩難，無所適從，直言：「買樓唔係買棵菜。」



宏志閣的司徒太太推住兩個行李箱回家執拾，對於是否出售業權，她皺眉道：「好頭痛...決定唔到！」她參加了前日（12日）合安舉行的業主簡介會：「佢話宏志閣可以用3000萬，你哋自己畀錢去維修。咁梗係唔公平啦！我哋用咗錢裝修，你拆咗個棚， 𠵱家又話你哋自己畀錢去維修。裝修完點？之後又點？𠵱家係見步行步，每一日都唔同，決定唔到呀！」又指未能在會議中發問：「今次合安係報告畀我哋聽，係無得發問，係zoom網上聽，心中好多疑問係問唔到。」

她續說：「係想（返去住），始終住咗咁耐，喺度結婚生仔，有感情嘅，但𠵱家搞到咁，唔知，真係唔知。」

司徒太太表示暫未能決定是否出售業權。（翁鈺輝攝）

司徒太太表示，政府提出的賠償或樓換樓只是大綱，具體細節未清楚，以致難以下決定。她說：「買樓唔係買棵菜...地區嚟講，呢度（宏福苑）係好優越，住咗30幾年...畀我哋揀嘅（五個區）都幾難，又要適應，交通唔同咗。所以心情係好難嘅，你叫我點樣？」

司徒太太預備了兩個行李箱執拾物件。（翁鈺輝攝）

司徒太太亦提到大維修時的業主大會狀況，她說：「大維修開過好多次（業主大會），但每次都係打架收場，每一次都係好混亂咁樣，居民都係好被動，咁你話要整，咪整囉！」

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

宏志閣居民一連五天（5月13日至17日）分批再次上樓執拾。（政府新聞處文件截圖）

政府早前公布，如6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。

合安前日晚上舉行zoom業主簡介會，就宏志閣最新情况，合安稱已委聘合資格承辦商及專業人士現場視察，評估大廈的公共地方及設施的現況，以及所需修葺範圍及工作等，初步估算工程費用至少需逾3000萬元，工程需時最少9個月。

合安表示，於3月6日由政府安排下到宏志實地視察，初步評估須從事3類修葺，涉及建築工程、機電工程及設施設備及其他樓宇管理要求的工程。合安也補充，如未來再深入勘探及作技術評估，或有更多項目需修復或重置，工程費用或更高。

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