宏福苑︱宏志閣居民不欲出售業權 當日心頭好：睇過百單位揀中
撰文：凌逸德 羅敏妍
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大埔宏福苑大火，除7幢受災大廈外，政府亦提出收購宏志閣的業權，惟有居民難捨心頭好，不欲出售。宏志閣居民李先生今日（15日）返回單位執拾，他指現階段資訊混亂「日日講嘢都唔同」，但明確表示會行使個人選擇權拒絕賣樓；同時希望召開業主大會公開點票，以反映真實民意。
宏志閣17樓居民李先生今日返回單位領取日用品。面對政府提出的收購建議，李先生表示暫不考慮：「學司長話齋，佢都話係要個人選擇，其他人要唔要賣其實同我無乜太大關係，我自己選擇唔賣咁咪唔賣囉！」
他指宏志閣是其心頭所好，當初買樓時與妻子走遍全港視察逾百個單位，最終因環境優美舒服而選擇落戶宏福苑，入住約3年：「我哋都唔介意佢（宏福苑）40幾年樓（齡），我哋照買。」詎料發生意外。
對於宏志閣的維修費料$3,000萬，或需由業主承擔。李先生態度存疑，認為目前政府資訊混亂：「佢而家咁講啫，但都未必係真㗎嘛，而家日日講嘢都唔同」。他強調，單位沒受火災直接波及，且對社區有感情，不介意旁邊大廈的狀況。
他不欲透過「一戶一社工」或解説員收集居民意見，希望能召開業主大會，認為「業主大會公開透明，喺個場點埋票話畀全世界人聽有幾多個人係真係咁諗」。
政府早前公布，如6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。
據了解，獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，於5月12日晚上的簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。
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