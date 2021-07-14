大埔三屍命案｜62歲男疑兇傷勢嚴重　警方尋獲懷疑兇刀

大埔情侶為情爭執，62歲姓姚男子思疑女友「芳芳」紅杏出牆，周一（12日）「攤牌」時取刀狂斬芳芳，一對同母異父小姊妹疑護母時同遭殃，釀成三母女命案。姚男涉嫌「謀殺」及「縱火」被捕，但在火警中受傷命危，一直留醫威爾斯親王醫院，今日（14日）情況好轉，但傷勢仍然嚴重。

一度因火警積水未能尋獲的兇刀，據知日前在劏房的床及牆之間尋獲，是一把菜刀。警方已檢走兇刀作進一步化驗。



事發於周一（12日）凌晨1時許，大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」一劏房內有爭吵及打架聲，鄰居劏房戶隨即報警求助。警員在樓下處理「糾紛」案時，警方及消防接報上址發生火警，衝鋒隊到場。62歲姓姚男子被發現在後樓梯，陷入半昏迷狀態送院。數分鐘後，人員再於單位內發現42歲的女住戶及其分別13歲及8歲的女兒，3人均已失去知覺，由救護車送往醫院搶救後證實不治。

據悉，暱稱「芳芳」的女死者無業，曾與不同男子發展多段感情，育有一對同母異父的年幼女兒，三母女住劏房及依靠綜援維生。芳芳疑嗜賭成性，欠下賭債，後來在麻將桌上結識疑兇，對方承諾替她還債及照顧三母女，並搬入劏房同住。豈料疑兇懷疑芳芳與其他男人有染，凌晨爭執後持利器傷人及放火燒屋，導致三母女喪命。肇事劏房解封，狹小空間放有一張碌架床及數個櫃，櫃有血迹，全屋熏黑，滿目瘡痍。