屯門異味再襲良景邨　小學多人咳嗽

屯門再有異味事件，今（14日）上午9時半位於屯門良景邨的保良局方王錦全小學，有校內人士聞到怪味，數人不斷咳嗽，報警求助。消防員應召到場，調查逾兩小時未能找到異味源頭，事件中毋須疏散無人受傷。現場消息指相信異味較早前由校外傳入校內。



前年10月，屯門山景、良景及大興一帶有不明氣體散佈，屯門區多個地點均有市民受到影響，眼、鼻及氣管等感到不適，有3歲女幼童更疑受「毒氣」影響，身體多處出現紅疹。

消防處2019年10月28日共收到18宗刺鼻氣味傳出的緊急召喚，地點包括良景邨、屯門西北游泳池、建生邨商場、山景邨、田景邨、屯門天主教中學、浸信會永隆中學、良景老人院及大興邨老人院等。環保署當日回覆傳媒指，下午收到多宗關於在屯門多處發現難聞氣味的投訴後，已即時派員到有關地點（包括大興行動基地、寶怡花園、海麗花園、屯門西北游泳池、良景邨和田景邨等）調查，未有察覺任何明顯難聞異味。