西環的士兇案｜的士小巴商總會募捐解困　周二向遺孀轉交40萬元

西環東邊街於本月12日發生的士司機兇殺案，48歲的士司機韋劍雄遭人割頸殺害，遺下妻子及3名子女孤苦無依，一家頓失依靠。的士同業與死者生前所讀中學的舊生會，早前先後為死者發起籌款，香港的士小巴商總會至今已籌得約50萬元捐款，並於明天（26日）將其中大部份約40萬元款項轉交遺孀，以解死者一家燃媚之急。



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香港的士小巴商總會副理事長林勝達表示，今次捐款全部來自業內籌款，總會並沒公開向公眾籌款，至今已籌得約50萬元捐款，並將於明早轉交遇害的士司機韋劍雄的遺孀，盼可幫助韋家解決燃媚之急。林續稱，業內籌款仍然繼續，總會暫時未定停止捐款日期，預計日後會將現時餘下的10萬元捐款，加上稍後籌得的更多捐款，再一併交予遺孀。

遇害的48歲的士司機韋劍雄，同業稱呼他「雄仔」，他生前駕駛夜更的士逾10年，為家中經濟支柱，與妻子育有兩女一子；其中幼子只得9歲，次女13歲，而大女則18歲，今年才入讀中文大學會計學系。據知韋劍雄是石籬天主教中學的校友，於1987年入讀中一，石籬天主教中學舊生會早前亦在社交媒體發文，為死者的家人發起籌款，希望送上一點溫暖和幫助。

事發於本月12日凌晨4時許，韋劍雄駕駛的士駛至東邊街近皇后大道西時，被人以利器襲擊，導致頸部大量出血陷入昏迷，送院搶救無效。31歲疑兇蔡南生潛逃一日後在南丫島落網，並已被控一項謀殺罪，在法院提堂。裁判官按控方要求，先為被告索取兩份精神科報告，案件押後至10月29日在東區法院再提訊，期間被告還柙小欖精神病治療中心看管。