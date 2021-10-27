西環的士兇案｜遺孀獲40萬捐款　發信感謝業界市民　冀走出傷痛

48歲的士司機韋劍雄於本月12日在西環東邊街遭人割頸殺害，遺下妻子及3名子女失去依靠。的士同業早前為死者發起籌款，昨日（26日）香港的士小巴商總會將籌得的約40萬元大部份捐款，率先轉交予死者遺孀，以解韋家燃媚之急。韋太接獲善款後向總會發信感謝，感激業界及熱心市民支持，冀能走出傷痛谷底。



據了解，感謝信由韋太的13歲次女代筆，信中韋太表示：「我先生無辜被害，使我失去摯愛，子女從此失去父親......在此艱難時刻，得到很多市民的同情和關心，尤其我先生所在嘅的士小巴行業，各個團體和熱心市民，更率先伸出援手，為我失去依靠的一家籌款，幫助我們渡過難關！」韋太稱：「市民大眾的支持和關懷，使我們倍感溫暖，冀能有助走出傷痛的谷底。」

文中韋太又提到丈夫在載客期間，慘遭兇徒無辜殺害，形容「兇徒的兇殘人神共憤」，期望法律作出嚴懲，「以慰劍雄在天之靈」。

發起籌款協助韋家的香港的士小巴商總會，至今共籌得逾56萬元捐款，當中約八成來自業界捐助，另外熱心市民捐款佔約兩成。總會昨日率先將40萬元捐款交予韋太，暫時未定停止捐款日期，預計稱後會將現時餘下款項，加上稍後籌得的更多捐款，再一併交予遺孀。

遇害的48歲的士司機韋劍雄，同業稱呼他「雄仔」，他生前駕駛夜更的士逾10年，為家中經濟支柱，與妻子育有兩女一子；其中幼子只得9歲，次女13歲，而大女則18歲，今年才入讀中文大學會計學系。

事發於本月12日凌晨4時許，韋劍雄駕駛的士駛至東邊街近皇后大道西時，被人以利器襲擊，導致頸部大量出血陷入昏迷，送院搶救無效。31歲疑兇蔡南生潛逃一日後在南丫島落網，並已被控一項謀殺罪，在法院提堂。