暹芭風球｜工程船沉沒14人仍失蹤　飛行服務隊今兩派定翼機搜索

內地工程船「福景001」於上周六（7月2日）熱帶氣旋「暹芭」吹襲期間，在香港西南面約160海里的內地水域發生沉船事故，船身斷開兩截，船上約30名船員棄船逃生，當日香港政府飛行服務隊到場協助救起3名船員。惟事發至今，內地救援人員再救起一名船員，並撈起12具遺體，仍有14名船員失蹤。政府飛行服務隊今日（5日）兩度派出定翼機繼續參與搜救，惟暫時未有發現。



事發至今已經第4日，政府飛行服務隊今日兩度派出定翼機進行搜救，預計行動歷時合共10小時，直至今晚7時結束。由首日參與搜救至今，飛行服務隊已搜索約3,520平方海里。

飛行服務隊事發當日救起3名船員↓

上周六凌晨3時50分，涉事的「福景001」在內地陽江附近海域拋錨逃避颱風時，錨鏈斷裂遇險，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。香港海上救援協調中心接獲廣東救援協調中心通知，要求提供緊急救援服務；中心隨即協調政府飛行服務隊進行搜救工作。截至當日下午3時，政府飛行服務隊先後派出2架次定翼機和4架次直升機到達現場協助，成功救起3名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車將他們轉送醫院。

至昨日（4日）央視報道，廣東省搜救人員於凌晨再救起一名「福景001」男船員，獲救者情況穩定。連同該名船員，事故中共有4人獲救，內地救援人員另撈起12具遺體，正確認身份。現場搜救行動仍然繼續。

事故中工程船斷開兩截，一度在巨浪中漂浮。（政府飛行服務隊提供）

港方日前開記者會講解救援工作↓